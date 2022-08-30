بعد ارتفاعات قوية..أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022

افتتحت اسعار صرف الدولار تعاملات اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022 على استقرار، بعدما حققت ارتفاعات بقيمة 2 قرشا في متوسط ختام تعاملات الامس.

أسعار الدولار في مصر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022:

وجاءت اسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022 كالاتي:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 19.16 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك مصر: 19.16 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك الإسكندرية: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك القاهرة: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك التجاري الدولي: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك العربي الأفريقي: 19.14 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك قناة السويس: 19.14 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.21 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك كريدي أجريكول: 19.17 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك البركة: 19.12 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

أقل سعر لشراء الدولار من البنوك اليوم الثلاثاء 3 اغسطس 2022:

جاء اقل سعر لشراء الدولار من البنوك في البنك الاهلي ومصر عند 19.22 جنيه.

أعلي سعر لبيع الدولار للبنوك اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022:

جاء اعلي سعر لبيع الدولار للبنوك في البنك المصري الخليجي عند 19.21 جنيه.

أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم:

استقرت اسعار صرف الدولار في السوق السوداء ليتراوح بين 19.25 جنيه ويصل إلى 20 جنيه.

رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة اليوم، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.

وخلال اللقاء، تم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية.

كما أطلع محافظ البنك المركزي، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعة. كما تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.

هذا وقد تطرق اللقاء أيضا، إلى الجهود الحالية المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

وفى ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية اللقاءات المستمرة والتشاور الدوري حول السياسات الاقتصادية المطلوبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وبما يضمن استمرار التناغم بين السياسات المالية والنقدية.