أسعار بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022 عيار 21 يقترب من 1100 جنيه للجرام

افتتحت اسعار الذهب في مصر تعاملات اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022 على استقرار، بعد ارتفاعات قوية للذهب في الاسواق المحلية شهدتها في ختام التعاملات المسائية امس بقيمة 13 جنيه للجرام متأثرة بصعود سعر الذهب العالمي.

أسعار بيع وشراء الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022 :

سجلت اسعار بيع وشراء الذهب في مصر استقرار حيث جاءت كالأتي اليوم الثلاثاء 3 اغسطس 2022:

سعر عيار الذهب 24 في مصر اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022:

سجل سعر جرام عيار الذهب 24 في مصر 1245 جنيه للبيع، و1240 جنيه للشراء.

سعر عيار الذهب 22 في مصر اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022:

سجل سعر جرام عيار الذهب 22 في مصر 1142 جنيه للبيع، و1136 جنيه للشراء.

سعر عيار الذهب 21 في مصر اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر 1090 جنيه للبيع و1085 جنيه للشراء.

سعر عيار الذهب 18 في مصر اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022:

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر 934 جنيه للبيع و 930 جنيه للشراء.

سعر عيار الذهب 14 في مصر اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022 :

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر 726 جنيه للبيع، و723 جنيه للشراء.

سعر عيار الذهب 12 في مصر اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022 :

سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر 622 جنيه للبيع، و620 جنيه للشراء.

سعر عيارالذهب 9 في مصر اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022:

سعر جرام الذهب عيار 9 في مصر 467 جنيه للبيع، و465 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022 :

سعر الجنيه الذهب في مصر 8720 جنيه للبيع، و8680 جنيه للشراء.

أسعار الذهب عالميا:

عكست أسعار الذهب اتجاهها يوم الاثنين ليجري تداولها مرتفعة مع فقدان اتجاه صعودي للدولار قوته الدافعة، بعد أن كان المعدن النفيس هبط في وقت سابق في الجلسة إلى أدنى مستوياته في شهر في أعقاب إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.07 بالمئة إلى 17380.00 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1750 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق يوم الاثنين، لامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ 27 يوليو تموز عند 1720.31 دولار.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.04 بالمئة إلى 1750.50 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار قليلا من أعلى مستوياته في 20 عاما، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين الحائزين لعملات أخرى.

وفي خطاب ألقاه في جاكسون هول بولاية وايومنج يوم الجمعة، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن البنك المركزي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة إلى المستويات اللازمة لكبح التضخم.

وتتوقع الأسواق الآن زيادة للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل في سبتمبر أيلول.

كما دعا صانعو السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة بشكل كبير الشهر المقبل حتى مع ظهور مخاطر الركود في الأفق.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط من المخاطر الاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 18.77 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 0.15 بالمئة إلى 864.74 دولار. وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 2138.30 دولار.