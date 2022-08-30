أسعار طن الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022 بعد الأعلان عن زيادات جديدة

سجلت اسعار الاسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 30 اغسطس استقرار في السوق المحلي؛ لتتراوح بين مستويات 1300 جنيه إلى 1400 جنيه بعد اقرار مصانع الاسمنت زيادات جديدة في الاسعار.

شعبة مواد البناء تعلن زيادات جديدة في سعر طن الاسمنت بداية من الاسبوع الجارس

أعلن أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية سترتفع بقيمة 100 جنيها للطن بداية من الاسبوع الحالي لتسجل أرض المصنع 1300 إلى 1400 جنيه للطن، وتتراوح ما بين 1500 إلى 1600 جنيه للمستهلك.

أسعار الاسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022 بعد ارتفاع اسعارها:

سعر طن اسمنت المسلح اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022: اسمنت المسلح اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022ليصل إلى 1488جنيه.

سعر طن اسمنت النصر اليوم اليوم الخميس الثلاثاء 30 اغسطس 2022

استقر سعر طن اسمنت النصر اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022 عند 1445للطن.

سعر طن اسمن وادي النيل اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022

سجل سعر طن اسمن وادي النيل في استقرار ليصل إلى 1440 جنيه.

سعر طن اسمنت لافارج اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022

استقر سعر طن الاسمنت لافارج 1455 جنيه للطن.

سعر طن اسمنت حلوان اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022

استقر سعر طن اسمنت حلوان اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022 عند 1490 جنيه.

سعر طن اسمنت السويدي اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022

سعر طن اسمنت السويدي سجل 1535 جنيه.

سعر طن أسمنت قنا اليوم اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022

بلغ سعر طن أسمنت قنا 1425 جنيه للطن.

ارتفاع صادرات الاسمنت في مصر :

ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت لنحو 272 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- مايو 2022” في مقابل 140مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 94%، حيث تم التصدير لنحو 59 دولة.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء ارتفاع صادرات الأسمنت بنسبة 44،7% خلال مايو لتبلغ 55 مليون دولار في مقابل 38 مليون دولار خلال مايو 2021.

ارتفاع اسعارر الاسمنت 50% خلال اغسطس :

أظهر تقرير صادر عن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أظهر تقرير صادر عن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية،زيادة في أسعار الأسمنت خلال الشهر الجاري بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2021 لتسجل الزيادة نحو 50.6%، حيث سجل سعر الطن الأسمنت البورتلاندي العادي خلال أغسطس الجاري نحو 1355 جنيها للطن، بينما سجل في الشهر ذاته من العام الماضي 2021 نحو 900 جنيها، كما ارتفع سعر طن الأسمنت خلال شهر أغسطس الجاري مقارنة بشهر يوليو الماضي بمقدار 2.3% بعدما سجل سعر الطن خلال الشهر الماضي 1325 جنيها.