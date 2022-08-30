طبق البيض يواصل الارتفاع

اسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022

الاقتصاد
اسعار الدواجن والبيض
اسعار الدواجن والبيض في مصر

استقرت اسعار الدواجن  في مصر تسليم ارض المزرعة اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022، بينما شهدت اسعار البيض ارتفاعات محدودة ليصل في المتوسط إلى 60 جنيه للطبق.

أسعار الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022:

 

استقرت اسعار الدواجن تسليم ارض المزرعة ليصل سعر كيلو الابيض إلى 27 جنيه لتصل إلى المستهلك 32 جنيه،  وكيلو الساسو إلى 49 جنيه.

أسعار الكتاكيت :

كتكوت ابيض تسمين 4.50 جنيه.

كتكوت ساسوم 4.25 جنيه .

بط مولار 13 جنيه.

بط مسكوفي 11.50 جنيه.

كتكوت بلدي 3 جنيه .

كتكوت رزي 5 جنيه.

اسعار البيض في مصر اليوم الثلاثاء 30 اغسطس :

ووصل سعر البيض ارتفاعه تسليم ارض المزرعة  ليصل سعر طبق البيض الابيض إلى 60.5 جنيه والأحمر إلى 61.5 جنيه.

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