تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بداية تعاملات اليوم وايجي أكس 70 يتراجع وحيدا

الاقتصاد
البورصة المصرية
البورصة المصرية

افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022 على اداء متباين، حيث صعد الاسهم القيادية بينما شهدت الاسهم المضاربية عمليات هبوط.

 

ايجي أكس 70 يتراجع وحيدا:

ومع بداية تعاملات اليوم افتتح المؤشر الرئيسي “ أيجي أكس 30” للسوق على ارتفاع بنسبة 0.06% ليصل إلى مستويات 10128.47 نقطة، بينما  سجل هبوطا مؤشر " إيجي أكس 70" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستويا 2208.99 نقطة، ولكن ارتفع  مؤشر “ايجي أكس 100” الاوسع نطاقا بنسبة 0.02% ليصل إلى 3164.14 نقطة.

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