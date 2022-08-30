وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشهد إطلاق نتائج المسح "الصحي للأسرة المصرية 2021“ في نسخته الثامنة

تشهد د. هالة السعيد، وزيرةُ التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد قليل إطلاق نتائج النسخة الثامنة من المسح "الصحي للأسرة المصرية 2021“، بحضور د.خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والسيدة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

مسح الصحي للاسرة المصرية بدأ من 1988:



جدير بالذكر أن المسح الصحي للأسرة المصرية بدأ تنفيذه عام 1988، ويأتي ضمن سلسلة المسوح والإحصاءات القيّمة التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الصحة الانجابية ومعدلات الانجاب:



ويُشار إلى أن أبرز المؤشرات التي يوفّرها المسح، تتضمن مؤشرات الصحة الإنـجابية، معدلات الإنجاب واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، ومؤشرات الاستفادة من خدمات الرعاية السابقة للولادة، وحالة التغذية، بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بالحالة الصحية العامة للأطفال، مثل مستويات التطعيمات وكذلك الرعاية الصحية للأم والطفل بعد الولادة، والمؤشرات المتعلقة بالمعرفة والاتجاهات لدى الشباب.