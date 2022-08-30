وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

الاقتصاد
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضى الدخل، بالمدن الجديدة، والمحافظات، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، والإسراع بمعدلات التنفيذ، مع الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ أعمال التشطيبات، موجها بقيام رؤساء أجهزة المدن الجديدة، التى بها تأخير في معدلات تنفيذ الوحدات، بإعداد تقرير مفصل عن أسباب التأخير، ويقوم رئيس الجهاز بعرض التقرير بنفسه على الوزير، مؤكدًا على محاسبة أى مسئول يقصر فى الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ.

كما وجه الوزير بسحب الأعمال من أى شركة أو مقاول يتقاعس فى الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، واستبداله بمقاول آخر للانتهاء من التنفيذ، وعدم التعامل مستقبلًا مع الشركات والمقاولين ومكاتب الإشراف التى لم تُثبت جديتها فى تنفيذ الأعمال المُسندة إليها.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة المتابعة الدورية والحثيثة لكل مراحل التنفيذ، وعدم السماح بتأخر نهو المشروعات عن المواعيد المحددة، والتعامل بحزم وحسم مع المتقاعسين، وعدم التهاون فى جودة تنفيذ مختلف الأعمال، وتنفيذ أعمال التشطيبات بأعلى جودة، موجهًا بعقد اجتماعات دورية بحضور المسئولين عن التنفيذ فى كل مدينة، لمتابعة الموقف التنفيذى للوحدات.

 

وزير الاسكان وزارة الإسكان مشروع سكن لكل المصريين

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