صيدلة جامعة المستقبل تمنح شهادة جامعية بمعايير اوروبية

تواصل جامعة المستقبل برعاية الدكتور خالد العزازى رئيس مجلس أمناء الجامعة والمؤسس الأول لها تفوقها فى الريادة التعليمية وفقا للمعايير الاوربية والدولية فى مختلف التخصصات ومنها الصيدلة الاكلينيكيه لإعداد خريجين على أعلى مستوى.تمكنت الجامعة من توقيع اتفاقية مع جامعة كورك الايرلندية والمصنفة 60على مستوى العالم لمنح شهادة مشتركة بمعايير اوروبية ودولية فى برنامج الصيدلة والصيدلة الاكلينيكيه تمنح الشهادة لخريجى كلية الصيدلة ويستطيع خريج الكلية الحاصل على هذه الشهادة العمل فى الأسواق المحلية والعالمية.ويستطيع خريجى الكليه الالتحاق بالدراسات العليا فى جامعة كورك بخصم ٥٥ % مع أولوية التسجيل فى جميع البرامج والشهادات بجامعه كورك.اكد الدكتور عبادة سرحان رئيس الجامعة أن صيدلة المستقبل معتمده من المجلس الأعلى للجامعات لمنح درجة البكالوريوس والماجيستير والدكتوراة فى برنامج الصيدلة والصيدلة الاكلينيكية.وتتميز صيدلة المستقبل بتقديم جوده خاصة فى برنامج الصيدلة الأكلينيكيه حيث إن الصيدلى الأكلينيكي هو المسؤول الأول عن كل ما يتعلق بالدواء ويشارك الفرق الطبية فى كتابة الدواء الأنسب لكل مريض على حدا فى جميع أقسام المستشفيات والمؤسسات الطبية فى مجالات الرعاية الصحية الأولية والعناية المركزة وحدات الغسيل الكلوى والأورام والتخدير والإستقبال وغرف العمليات.وتقدم صيدلة المستقبل خدماتها فى الصيدلة الأكلينيكيه لمستشفى57357 ومستشفى بهية ومستشفى المعلمين وUCC

كما تقدم صيدلة المستقبل أحدث اساليب التعليم الصيدلي الإكلينيكي من تعليم تجريبي بين الجامعة والمستشفيات وتعليم بيني مع المهن الطبية المختلفة

وتنفرد صيدلة المستقبل بإنه ا معتمدة داخل مصر من الهيئة القومية NAQAAE لجودة التعليم لفترتين على التوالي وهى اكبر هيئة جودة تعليم داخل مصر.

لكلية ملحق بها مصنع ادوية مجهز بأحدث الاجهزة لضمان الجودة العلمية والعملية للخريجيين وبالتعاون مع كبري الشركات العالميه.وتعد

الكليه واحدة من الكليات التى يوجد بها بها مركز ابحاث مصمم على أعلى مستوى ويقوم باختبارات الدوائية عالميا قبل طرحها بالأسواق

وتوفر الكلية لطلابها فرص التدريب المكثف فى كبرى الشركات والمستشفيات فى عالم الدواءكما تمنح الكليه أيضا درجة الماجستير والدكتوراه فى العديد من التخصصات وتوفر أحدث برامج معلومات الدواء مع Lexicomp وتضم الكلية نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من أبرز الاكاديميين فى عالم صناعة الدواء

وتحصل الكلية قريبا على جودة التعليم الصيدلى الأمريكى شهادة ACPE