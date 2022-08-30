من باكستان إلي الصومال.. الإمارات العربية تواصل تقديم المساعدات الإنسانية للضحايا

لا تألو دولة ⁧‫الإمارات‬⁩ جهدًا في إغاثة الدول والشعوب المتضررة جراء الفيضانات والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم، حيث بدأت وزارة الدفاع في تسيير جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة ⁧‫الإمارات‬⁩ إلى ⁧‫باكستان.

مساعدات إلى باكستان

شملت المساعدات الإغاثية التي قدمتها الإمارات، مواد الإيواء والاحتياجات الإنسانية والطرود الغذائية والدوائية للمتضررين من السيول والفيضانات بهدف المساهمة في دعم الجهود لإغاثة السكان المتضررين وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم.

وتأتي هذه المساعدات في إطار توجيهات الشيخ محمد بن زايد‬⁩ آل نهيان ⁧‫رئيس الإمارات، لتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الباكستاني الصديق جراء تداعيات السيول التي شهدتها ⁧‫باكستان‬⁩ مؤخرًا.

وقال حمد عبيد الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، إنه تم تسيير أول طائرة مساعدات إماراتية إغاثية صباح اليوم إلى ⁧‫باكستان‬⁩ وتحمل على متنها المساعدات الغذائية والإيوائية المتنوعة، على أن يعقبها عدد من طائرات المساعدات الأخرى على مدار الأيام القادمة.



المساعدات فى الصومال

وتواصل جهود دولة ⁧‫الإمارات‬⁩ الإنسانية لمد يد العون للشعب الصومالي وتخفيف معاناة المتضررين من الجفاف، حيث بدأت الجهات الخيرية الإماراتية وبالتعاون مع هيئة إدارة الكوارث الصومالية والجهات المعنية بتوزيع المساعدات الإغاثية على الأهالي والنازحين في مناطق وجودهم ومخيماتهم، وذلك بالمناطق الأكثر تضررًا من الجفاف في منطقتي محاس ومتابان بمحافظة هيران بإقليم هير شبيلي.

ويأتي كل هذا فور وصول باخرة المساعدات الإماراتية إلى ميناء العاصمة مقديشو‬⁩ والتي تحمل على متنها أكثر من ألف طن من المواد الغذائية والإغاثية المتنوعة لتوفير الاحتياجات الضرورية لنحو 2.5 مليون شخص تضرروا من موجة الجفاف ودعم أوضاعهم الإنسانية.



هذا وقد تم إرسال المساعدات الإماراتية بالتعاون والتنسيق بين عدد من الجهات المانحة الإماراتية كهيئة ⁧‫الهلال الأحمر الإماراتي‬⁩ ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية من أجل تقديم أشكال الدعم الإغاثي للشعب الصومالي.