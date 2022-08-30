مؤشر البورصة الرئيسي يهبط 0.17% خلال البورصة خلال منتصف تعاملات اليوم

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 3 اغسطس مبددا مكاسبة الصباحية تحت ضغوط بيعي من قبل العرب والاجانب، بينما دعمت المشتريات المصرية مكاسب الاسهم الصغيرة والمتوسطة.

أداء مؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات اليوم 3-8-2022:

وراتفع مؤشر " إيجي أكس 30" الرئيسي بنسبة 0.17% ليصل إلى مستويات 10105.28 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة خلال منتصف التعاملات إيجي أكس 70 بنسبة 0.48% ليصل إلى مستويات 2220.05 نقط، بينما ارتفع مؤشر ايجي أكس 70 بنسبة 0.42% ليصل إلى 3176.67 نقطة.