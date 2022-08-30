عاجل.. اسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم تراجعات طفيفة رغم الانخفاض عالميا

شهدت اسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022، تراجعات طفيفة على الرغم من هبوطها عالميا حيث لم ينعكس الهبوط في سعر الذهب عالميا بشكل كامل على انخفاض اسعار الذهب محليا بسبب ارتفاع اسعار الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء.

اسعار الذهب تنخفض عالميا وتسجل تراجعات طفيفة في السوق المحلي:

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بتحاد الغرف التجارية سابقا، إن اسعار الذهب شهدت هبوطا متاثرة بتراجع اسعار الذهب عالميا لمخاوف من استمرار رفع الفائدة، مشيرا إلى ان قيمة الانخفاض في سعر الذهب عالميا لم تنعكس بسكل كامل على السوق المحلي لارتفاع اسعار الدولار في السوق السوداء إلى مستويات اعلي من 20 جنيه مقارنة 19.25 جنيه في البنك المركزي.

انخفاض الذهب بقيمة 3 جنيه في الجرام خلال منتثف التعاملات:

أوضح، أن هناك تراجع في سعر الذهب عالميا بقيمة تجاوزت 4 دولارت، ولكن لم تنخفض اسعار الذهب في مصر بنفس الهبوط عالميا لزيادة اسعار الدولار في السوق السودء، حيث كان الانخفاض يتراوح فقط بين 1 إلى 3 جنيه للجرام.

أسعار بيع وشراء الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022 :

سعر عيار الذهب 24 في مصر اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022:

سجل سعر جرام عيار الذهب 24 في مصر 1243 جنيه للبيع، و1237 جنيه للشراء متراجعا بقيمة 2 جنيه عن تعاملات الصباحية.

سعر عيار الذهب 22 في مصر اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022:

سجل سعر جرام عيار الذهب 22 في مصر 1139 جنيه للبيع، و1134 جنيه للشراءتراجعا بقيمة 2 جنيه عن تعاملات الصباحية.

سعر عيار الذهب 21 في مصر اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر 1088جنيه للبيع و1083 جنيه للشراءمتراجعا بقيمة 2 جنيه عن تعاملات الصباحية.

سعر عيار الذهب 18 في مصر اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022:

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر 932 جنيه للبيع و 928 جنيه للشراء متراجعا بقيمة 2 جنيه عن تعاملات الصباحية.

سعر عيار الذهب 14 في مصر اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022 :

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر 725 جنيه للبيع، و722 جنيه للشراء متراجعا بقيمة 1 جنيه عن تعاملات الصباحية.

سعر عيار الذهب 12 في مصر اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022 :

سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر 621 جنيه للبيع، و618 جنيه للشراء متراجعا بقيمة 1 جنيه عن تعاملات الصباحية.

سعر عيارالذهب 9 في مصر اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022:

سعر جرام الذهب عيار 9 في مصر 466 جنيه للبيع، و464 جنيه للشراء متراجعا بقيمة 1 جنيه عن تعاملات الصباحية.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022 :

سعر الجنيه الذهب في مصر 8704 جنيه للبيع، و8664 جنيه للشراء متراجعا بقيمة 16 جنيه عن تعاملات الصباحية.