عاجل. ارتفاع جديد في أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022

الاقتصاد
زيادة جديدة في سعر
زيادة جديدة في سعر الدولار

فعت البنوك مصرية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بقيمة 2 قرشا؛ ليواصل الدولار صعودة أمام العملة المحلية.

 

وزاج سعر الدولار في أكلر بنكي حكوميين الاهلي ومصر إلى مستويات 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع مقابل 19.16 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية.

 

ورفع كلا من بنوك  العقاري المصري العربي، وبنك قطر الوطني، والمصرف المتحد،  وبنك الاسكندرية، والبنك التجاري الدولي،  والبنك الاهلي الكويتي،  ومصرف ابو ظبي الاسلامي،  وبنك ميد بنك، وبنك الامارات دبي الوطني بقيمة 2 قرشا ليصل إلى مستويات 19.23 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

 

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