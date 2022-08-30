عاجل.. بنك كريدي سويس يتوقع وصل الجنيه لهذه القيمة أمام الدولار

توقع فهد إقبال رئيس استراتيجيات لأسواق الشرق الأوسط ببنك كريدي سويس، أن تتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار إلى 22 جنيه ، على أن يكون الوصول لهذه القيمة تدريجيا وليس دفعة واحدة كما حدث في المرات السابقة.

وأضاف " إقبال" خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الشرق بلومبرج الاقتصادية، ان الأسواق تترقب مدى التطورات التي تحدث في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي ونتائجها وما هي السياسات التي ستتبعها الحكومة للتعامل مع الجنيه أمام الدولار وتحسين نشاط القطاع الخاص، مؤكدا ان التصريحات الصادرة من وزير المالية محمد معيط مؤخرا حول مفاوضات مصر مع الصندوق والتي أوضح من خلالها أنها مستمرة ولن يطلب رفع الدعم، و اعلان تحسن نتائج ارقام الموازنة الأخيرة خاصة في انخفاض عجز الموازنة تشير إلى توقعات إيجابية نحو الاقتصاد المصري أنه يسير في المسار الصحيح.

واشار" إقبال" إلى ان تأخير التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يدعو للقلق، ولكن في الحقيقة إنه ايجابي لأنه يبين مدى جدية الصندوق اتجاه إجراء إصلاحات اقتصادية لمصر ، والحكومة المصرية في الالتزام بتطبيقها ، موضحا أن غياب المعلومات هو الذي أظهر توقعات سلبية وإحباط نحو الاقتصاد المصري وليس تأخر توقيع الاتفاق.

وأوضح، أن تخفيض مصر الديون الخارجية سيستغرق وقتا لكن من المتوقع ان تعيد هيكلة ديونها بإطالة أمد سدادها بعد أن تسببت ديون القصير في الضغط على الموازنة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري كان في وضع أفضل خلال جائحة كورونا، ولكن لم يحقق تعافي سريع بعد انتهائها لسببين لأن الجنيه المصري كان أعلى من قيمته بكثير لذلك كانت الفائدة الحقيقة مرتفعة جدا، والمشكلة الثانية عدم فتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص.

اسعار الدولار ترتفع 2 قرشا في ختام تعاملات اليوم بالبنوك :

رفعت البنوك مصرية بختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بقيمة 2 قرشا؛ ليواصل الدولار صعودة أمام العملة المحلية.

وزاد سعر الدولار في أكلر بنكي حكوميين الاهلي ومصر إلى مستويات 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع مقابل 19.16 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية.

ورفع كلا من بنوك العقاري المصري العربي، وبنك قطر الوطني، والمصرف المتحد، وبنك الاسكندرية، والبنك التجاري الدولي، والبنك الاهلي الكويتي، ومصرف ابو ظبي الاسلامي، وبنك ميد بنك، وبنك الامارات دبي الوطني بقيمة 2 قرشا ليصل إلى مستويات 19.23 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.