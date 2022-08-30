مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم بث مباشر الاهلي يلا شوت الجديد بالدوري

يلا شوت الجديد الاهلي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم لقاء مفتوح على كل الاحتمالات في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم ضمن لقاءات الأسبوع الرابع والثلاثين من الدوري المصري وإن كان شعاره أنه ربما سيكن الأخير بشكل رسمي للبرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأحمر بعدما واصل الفشل مع الفريق في هذا الموسم عقب خلافة بيتسو موسيماني بدليل أنه فشل حتى في اقتناص المركز الثاني من الدوري وتركه لنادي بيراميدز قبل نهاية الموسم بعد أن فرط في اللقب لصالح نادي الزمالك.





موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا





ستكون هذه المواجهة في الساعة الرابعة والنصف عصرا حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة الخامسة والنصف عصرا حسب توقيت مكة المكرمة حيث ستنقل من خلال قناة أون تايم سبورتس 1.





تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا





في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: الباك اليمين كريم فؤاد – محمد شرقية – رامي ربيعة.

في خط الوسط: أحمد عبد النبي – محمد فخري – ميدو نبيل – محمد أشرف.

في خط الهجوم: الموزمبيقي لويس ميكيسوني – أحمد سيد غريب – أحمد عبد القادر.





مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا





رابط مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا اون لاين وينتظر أن يجلس على مقاعد البدلاء علي لطفي ومحمد محمود وحمزة علاء ورأفت خليل وزياد طارق محمد حمدي في ظل رغبة سواريش في التدوير بعد أن توقف الفريق عند 67 نقطة في المركز الثالث من الدوري المصري وضمن البقاء في هذا المركز والتفريط في المركز الثاني لبيراميدز بعد الخسارة من نادي طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الماضية التي سبقها الفوز على إنبي بهدفين نظيفين والتعادل السلبي مع إيسترن كومباني.





تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع أمام الأهلي





في حراسة المرمى: عامر عامر.

في خط الدفاع: خالد صبحي - محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن.

في خط الوسط: محمد توني - محمد حسن - مصطفى ميسي - محمد إبراهيم.

في خط الهجوم: إيفانز منساه - باسم مرسي.





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يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا لايف ويدخر أحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا عبد الله جمعة وصالح جمعة وكوامي بونسو ومصطفى بهاء وشريف دابو على دكة البدلاء بعد أن توقف الفريق عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري المصري وضمن البقاء رسميا بعد التعادل مع فيوتشر وطلائع الجيش 2-2 ثم الخسارة من بيراميدز بهدفين نظيفين في الجولة الماضية.





بث مباشر مباراة الأهلي وسيراميكا

