بث مباشر الاهلي اليوم.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا مباشر يلا شوت 30/8/2022 بالدوري

يلا شوت حصري الاهلي مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا اون لاين يطمع نادي الأهلي في إنهاء الموسم بفوز مثير عندما يلعب أمام سيراميكا كليوباترا اليوم مع دقات الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ضمن مباريات المرحلة رقم 34 من الدوري المصري الذي شهد تقلبات كثيرة في القلعة الحمراء بدأت بخسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أما نادي الوداد البيضاوي المغربي ثم إقالة بيتسو موسيماني من تدريب الفريق وتعيين ريكاردو سواريش الذي فشل في تقديم أوراق اعتماده حتى وصلت الأمور إلى لعب آخر مباريات الدوري بالناشئين والعائدين من الإصابة لإراحة الكبار أي أن الموسم انتهى به كل شيء وبات أمام مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب في البحث عن حلول حقيقية لانتشال الفريق من أزماته وكبواته طمعا في المنافسة على الألقاب من جديد.





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رابط مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا يلا شوت وينتظر أن يعتمد تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا على عدد كبير من اللاعبين الشباب في مقدمتهم مصطفى شوبير نجل أحمد شوبير وأحمد سيد غريب في الهجوم ومحمد أشرف في الجبهة اليسرى بعدما توقف الفريق الأحمر عند 67 نقطة في المركز الثالث ولن يستطعي الفوز بالمركز الثاني بعد السقوط أمام طلائع الجيش في الدوري بهدف نظيف في الجولة رقم 33 رغم أنه قبل كان قد فاز على إنبي بهدفين دون مقابل.





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رابط يلا شوت الجديد الاهلي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم أما أحمد سامي في تشكيل سيراميكا كليوباترا فسيعتمد على خبرة عامر عامر في حراسة المرمى وباسم مرسي وشادي حسين في خط الهجوم وقد يدفع بصالح جمعة بعد أن أصبح لدى الفريق 37 نقطة في المركز رقم 12 بعد التعادل مع فيوتشر والطلائع ثم الخسارة من بيراميدز بهدفين دون مقابل خاصة أن أحمد سامي مدرب سيراميكا يجيد اللعب أمام الأهلي.





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كورة لايف الاهلي مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا اون لاين وتعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا خير ختام لموسم مباريات الفريقين في الدوري المصري خاصة أن كلا منهما سيسعى إلى تحقيق الفوز في هذه الليلة من أجل تحقيق المصالحة مع الجماهير خاصة الجماهير الراغبة بكل قوتها في إنهاء عهد ريكاردو سواريش بانتصار حفظ ماء الوجه للهروب من مأزق تتويج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للعام الثاني على التوالي وهو ما لا يقبله الجمهور على الإطلاق.





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