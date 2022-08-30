ما هو مرض الصلب المشقوق؟ الأعراض والأنواع

تصدر وسم مرض الصلب المشقوق، اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022، تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي، لذلك سنتناول في هذه المقالة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا المرض.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أبرز المعلومات عن مرض الصلب المشقوق الأعراض والأنواع، وهي على النحو التالي:-

ما هو مرض الصلب المشقوق؟

يعد مرض الصلب المشقوق أو السنسنة المشنوقة، هو جزء من مجموعة العيوب الخلقية وتدعى "بعيوب الأنبوب العصبي"، وهو الهيكل الجنيني الذي يتطور مكونًا دماغ الجنين والحبل الشوكي والأنسجة المرتبطة بها، يمكن أن يحدث في أي مكان على طول العمود الفقري، كما قد تسبب إعاقات جسدية وفكرية تتراوح بين معتدلة وحادة.

وتعتمد الشدة على، حجم عيب الأنبوب العصبي وموقعه وفي حال كان الجلد يغطي المنطقة المتأثرة، ونوع الأعصاب الظاهرة من المنطقة المتأثرة بالنخاع الشوكي.

ما هي أنواع مرض الصلب المشقوق؟

يحدث انشقاق العمود الفقري في أشكال مختلفة، وهي على النحو التالي:

1- السنسنة المشقوقة الخفية

"خفية" تعني أنها غير ملحوظة، ويعد من أخف أنواع المرض وأكثرها شيوعًا، السنسنة المشقوقة الخفية ينتج عنها فواصل أو فجوات صغيرة في واحدة أو أكثر من عظام العمود الفقري (الفقرات)، لا يدري العديد من الأشخاص المصابين بالسنسنة المشقوقة الخفية بذلك، إلا إذا اكْتُشفت الحالة أثناء فحص تصويري يُجرى لأسباب غير متعلقة بهذه الحالة.

2- القيلة النخاعية السحائية

تعرف أيضًا بالسنسنة المشقوقة المفتوحة، وهي النوع الأكثر شدة من المرض، وفيه تكون القناة النخاعية مفتوحة على طول عدة فقرات في الجزء السفلي من الظهر أو منتصفه، وويخرج الغشاء والأعصاب النخاعية من هذه الفتحة عند الولادة، مكونة بذلك كيسًا على ظهر الطفل، وعادة تتسبب في كشف الأنسجة والأعصاب، ويؤدي هذا إلى أن يصبح الطفل أكثر عرضة لحالات العدوى المهددة للحياة، وقد يؤدي أيضًا إلى الشلل وخلل وظيفة المثانة والأمعاء.

ما هي أعراض الصلب المشقوق؟

- الصلب المشقوق الخفي، لا توجد عادةً أي مؤشرات أو أعراض، لأن الأعصاب النخاعية غير مصابة. لكن يمكن في بعض الأحيان رؤية مؤشرات واضحة على جلد حديثي الولادة فوق عيب العمود الفقري، ويشمل ذلك خصلة شعر غير طبيعية أو دملًا صغيرًا أو وحمة. وفي بعض الأحيان، قد تكون العلامات الظاهرة على الجلد مؤشرات على وجود خلل كامن بالحبل النخاعي، ويمكن اكتشافه من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي أو الموجات فوق الصوتية على العمود الفقري لحديثي الولادة.

- القيلة السحائية. قد يُسبب هذا النوع حدوث مشكلات في التبوّل والتبرّز.

- القيلة النخاعية السحائية. في هذا النوع الشديد من أنواع السِّنْسِنَة المشقوقة:

- تظل القناة الشوكية مفتوحة على طول عدة فقرات في الجزء السفلي من الظهر أو في منتصف.

- تبرز كل من الأغشية السحائية والحبل النخاعي أو الأعصاب عند الولادة، مشكِّلةً كيسًا.

- تكون الأنسجة والأعصاب عادة مكشوفة رغم تغطية الجلد للكيس في بعض الأحيان.