التموين: تخفيض حصص المخابز وبدالين التموين في حالة عدم الإلتزام بهذا القرار
أصدر الدكتورعلي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا يقضي بضرورة وجود سجل تجاري ساري لكل الأنشطة التموينية الواقعة بكل مديرية من (مطاحن- مخابز- مستودعات دقيق- بدالين تموينين- فروع جمعيتي)، ونص التوجيه أيضًا أنه في حالة إنتهاء سريان السجل التجاري ضرورة تحديثه في المواعيد المقررة وإخطار مديرية التموين التابع لها بصورة منه، كما شمل القرار ضرورة قيام هذه الأنشطة بسداد رسوم الغرف التجارية وإخطار المديرية المختصة بصورة من إيصال السداد في موعد غايته 15/10/2022.
وأكد التوجيه الوزاري الصادر اليوم أنه في حالة مخالفة هذه الأنشطة للتوجيه الوزاري بضرورة وجود سجل تجاري ساري وتجديده فإنه سيتم تخفيض الحصص أو التأمين بعد إخطار المديرية التابع لها المنشأة والوزارة بذلك.