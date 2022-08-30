التموين: تخفيض حصص المخابز و‏بدالين التموين في حالة عدم الإلتزام بهذا القرار

الاقتصاد
وزارة التموين
وزارة التموين

أصدر  الدكتورعلي المصيلحي- وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، توجيهًا وزاريًا يقضي بضرورة وجود سجل تجاري ساري لكل ‏الأنشطة التموينية الواقعة بكل مديرية من (مطاحن- مخابز- مستودعات ‏دقيق- بدالين تموينين- فروع جمعيتي)، ونص التوجيه أيضًا أنه في حالة ‏إنتهاء سريان السجل التجاري ضرورة تحديثه في المواعيد المقررة ‏وإخطار مديرية التموين التابع لها بصورة منه، كما شمل القرار ضرورة ‏قيام هذه الأنشطة بسداد رسوم الغرف التجارية وإخطار المديرية المختصة ‏بصورة من إيصال السداد في موعد غايته 15/10/2022.‏


وأكد التوجيه الوزاري الصادر اليوم أنه في حالة مخالفة هذه الأنشطة ‏للتوجيه الوزاري بضرورة وجود سجل تجاري ساري وتجديده فإنه سيتم ‏تخفيض الحصص أو التأمين بعد إخطار المديرية التابع لها المنشأة ‏والوزارة بذلك.‏
 

حصص المطاحن حصص المخابز بدالين التموين الغرف التجارية مديرية التموين

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