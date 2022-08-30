ما هو مرض الصلب المشقوق؟.. ننشر الأسباب وأنواعه

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الصلب المشقوق
الصلب المشقوق

تصدر مرض الصلب المشقوق قائمة تريندات جوجل اليوم الثلاثاء 30 أغسطس الجاري، حيث يريد الناس معرفة أسباب وأنواع الصلب المشقوق الذي يصيب الأطفال، لذل تقدم بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية نبذة عن مرض الصلب المشقوق، كذلك أبرز الأسباب وأنواعه.

 

ما هو الصلب المشقوق؟

يعرف الأطباء مرض الصلب المشقوق بـ السنسنة المشقوقة، وأنه عيب في الأنبوب العصبي يحدث عندما لا يتشكل العمود الفقري والحبل الشوكي بشكل صحيح، ويعرض أيضًا الأنبوب العصبي بأنه بنية الجنين النامي الذي يصبح في النهاية دماغ الطفل والحبل الشوكي والأنسجة المحيطة به.


أنواع السنسنة المشقوقة أو الصلب المشقوق

السنسنة المشقوقة ينقسم لنوعين وهما الصلب المشقوق الخفي، وهو أحد أخف أنواع السنسنة المشقوقة ويسمى غير مرئي لأنه غير واضح ويسبب كسورًا أو فجوات صغيرة في واحدة أو أكثر من فقرات العمود الفقري.

وأن هذا النوم سببه السنسنة المشقوقة وأن المريض قد لا يكون على علم بالتهم الموجهة إليه ويمكن اكتشافه بالصدفة إذا كان المريض قد خضع للأشعة السينية.

أما النوع الثاني هو القيلة النخاعية السحائية، وهو أشد أشكال المرض شدة، وهي القناة الشوكية التي تفتح على طول عدة فقرات في أسفل الظهر الأوسط وأسفل الظهر، وعند الولادة، تنبثق الأعصاب الغشائية والعمودية من هذه الفتحة وتشكل كيسًا. ظهر الطفل، وغالبًا ما يتسبب في تعرض الأنسجة والأعصاب ويؤدي إلى ذلك حتى يصبح الطفل أكثر عرضة للإصابة. إنها مهددة للحياة وقد تسبب أيضًا شللًا في المثانة والأمعاء واختلالًا وظيفيًا.

ما هو مرض الصلب المشقوق؟ الأعراض والأنواع

أسباب الصلب المشقوق

لا يعرف الأطباء أسباب الصلب المشقوق أو السِّنْسِنَة المشقوقة، ولكن يُعتقد أنها ناجمة عن مجموعة من عوامل الخطر الجينية والتغذوية والبيئية، مثل التاريخ العائلي لعيوب الأنبوب العصبي ونقص الفولات وفيتامين ب 9.

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ما هو مرض الصلب المشقوق؟ الأعراض والأنواع

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