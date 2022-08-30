تصدر فاريق نتيجة أتلتيكو مؤشرات بحث جوجل اليوم، حيث يريد عشاق الليجا معرفة نتيجة أتلتيكو مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني، حيث حقق نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد فوزًا مهمًا في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، لذا نقدم لكم فيما يللي نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني.

نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

وعن نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني، قد حقق أتلتيكو مدريد فوزًا مهمًا على حساب فالنسيا بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "ميستايا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023.



جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

شهدت المباراة حضور النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني المنضم اليوم إلى صفوف فالنسيا لمدة موسمين اللقاء من المدرجات حيث احتفت به الجماهير بشكل كبير.



بهذه النتيجة ارتقى أتلتيكو مدريد إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والهزيمة في واحدة وتسجيل 4 أهداف وتلقي هدفين.



بينما تواجد فالنسيا في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وهزيمتين وتسجيل هدف وتلقي 2.



وقامت تقنية الفار بإلغاء هدف لنادي فالنسيا في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول للمباراة المقامة حاليًا وسط حشد كبير من الجماهير التي تساند أصحاب الأرض.



كما ألغت تقنية الفار أيضًا حالة طرد في الشوط الأول للاعب تييري كوريا في الدقيقة 41 من عمر اللقاء والاكتفاء بإنذار فقط.ويحتل فريق أتلتيكو مدريد، المركز الـ 12 فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط، فيما يأتي فالنسيا فى المركز الـ 14 برصيد 3 نقاط.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام قالنسيا