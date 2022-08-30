"هواوي" الصينية تتعاون مع شركات مصرية لحلول الطاقة الشمسية

عقدت شركة الالكترونيات الصينية العملاقة “هواوي” اتفاقية شراكة مع ثلاث شركات مصرية للحصول على منتجاتها لحلول الطاقة الشمسية التي تدمج تقنيات الطاقة الإلكترونية والرقمية.



ووفقا لتقرير وكالة رويترز نقلا عن السيد جوى دينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال الطاقة الرقمية في هواوي مصر، أنه من المقرر توقيع العقود مع الشركات الثلاث للحصول على منتجاتها في توليد الكهرباء من الألواح الشمسية بمصانعها، لكنه رفض الكشفةعن أسماء تلك الشركات قبل التوقيع.

وأضاف دينج، أن منتجات الشركة في هذا المجال، والتي تسمي “فيوجن سولار"، تعرف بقدرتها العالية وجودتها ومن حيث التكلفة وخلوها من المخاطر وسهولة التركيب والتشغيل والتشخيص وإصلاح الأعطال بفضل أحدث تقنيات هواوي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

في الوقت نفسه، زاد الاعتماد على الطاقة النظيفة في مصر التي تستعد فيه لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في الـ 27 من نوفمبر التي يتم عقده في مدينة في مدينة شرم الشيخ.

من جهته، قال السيد محمد عبد الستار، مدير تطوير أعمال قطاع الطاقة الشمسية بمجموعة أعمال الطاقة الرقمية في هواوي مصر، هناك تحضيرات مع جهات بالقطاعين العام والخاص بشأن تطويع الحلول التي تقدمها هواوي للمساعدة في تحقيق أهداف التطور الرقمي للطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتم تقديم عدة حلول لأكثر من جهة ويجري وضع اللمسات النهائية عليها حاليا تمهيدا لإعلانها.

وعلى هامش معرض الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقاهرة، قال دينج ؛ أن مصر لديها واحد من أغنى مصادر الطاقة الشمسية في العالم.. ونحن نعمل مع شريك محلي في مصر لعمل مزرعة طاقة شمسية لتوفير الطاقة النظيفة في مدينة شرم الشيخ.

وتابع دينج؛ تدعم حلول الطاقة التي استعرضتها الشركة في المؤتمر عملائنا وشركائنا من القطاعين العام والخاص في مصر خاصة جهود الحكومة لتحقيق الرقمنة في القطاع وتعظيم القيمة من الموارد الطبيعية في مصر للوصول إلى مزيج أمثل لتوليد الكهرباء من المصادر المختلفة، بما يساهم في الوصول إلى الحياد الكربوني وتحقيق الاستدامة.

كما أن هناك تعاونا أيضا مع شركاء مصريين في محطة لشحن السيارات الكهربائية، لتوفير خدمة الشحن للحافلات التي تعمل بالكهرباء في شرم الشيخ في إطار المشاركة في مساعي تحويل شرم الشيخ لمدينة مستدامة.