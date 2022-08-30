مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش مباشر اليوم 30-8-2022 يلا شوت بالدوري

يلا شوت الجديد الاسماعيلي مباشر الإسماعيلي وطلائع الجيش اليوم يصطدم نادي الإسماعيلي بنظيره طلائع الجيش في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري المصري على استاد الإسماعيلية وهو بمثابة تحصيل حاصل لكلا الفريقين خاصة أن كلاهما ضمن البقاء في الدوري الممتاز وإن كان طارق العشري المدير الفني للطلائع يخطط لتحقيق الفوز والاستمرار في المربع الذهبي فيما سيلعب حمزة الجمل المدير الفني للدراويش بعدد كبير من الناشئين بعد أن نجح في إنقاذ القلعة الصفراء من الهبوط وترك الصراع بين المقاولون العرب والجونة وغزل المحلة على البقاء هذا الموسم بعدما تأكد هبوط مصر المقاصة وإيسترن كومباني في الجولة رقم 33 لذلك نحن أمام مواجهة مفتوحة من أجل الكرة الجميلة في سهرة كروية ممتعة.





موعد مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش





تنطلق هذه المواجهة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر ما يكون في الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية وسيتم نقلها على قناة أون تايم سبورتس إتش دي.





تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام طلائع الجيش





في حراسة المرمى: محمد فوزي.

في خط الدفاع: محمد دسوقي - عماد حمدي - محمد نصر - عصام صبحي.

في خط الوسط: محمد مخلوف - محمد عادل - أحمد مصطفي - أحمد مدبولي - عبد الرحمن مجدي.

في خط الهجوم: خالد النبريصي.





تشكيل طلائع الجيش المتوقع أمام الإسماعيلي





في حراسة المرمى: محمد بسام.

في خط الدفاع: علي الفيل وخالد سرحان ومصطفى عوض ومحمد ناصف.

في خط الوسط: عمرو السيسي وعلي محمد وحسن مجدي ومهند لاشين وأحمد سمير.

خط الهجوم: ميدو جابر.





مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش





يلا شوت الجديد الإسماعيلي مباشر الإسماعيلي وطلائع الجيش اليوم يحتل نادي الإسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة بعد التعادل السلبي مع الأهلي والتعادل 1-1 مع إيسترن كومباني ثم الخسارة المريرة أمام إنبي بهدفين نظيفين في الأسبوع 33 لذلك يبحث حمزة الجمل عن التعويض.





مشاهدة الإسماعيلي وطلائع الجيش اليوم





رابط مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش اليوم أما طلائع الجيش فينتشي بفوزه الثمين بهدف نظيف على الأهلي الذي رفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع من الدوري المصري مع المدرب القدير طارق العشري الذي أثبت بالفعل أنه أحد أهم المدربين الخبراء في المسابقة المحلية المصرية.





بث مباشر الإسماعيلي وطلائع الجيش