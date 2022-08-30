موعد مشاهدة الأهلي والأخدود اليوم 30-8-2022 والقنوات الناقلة في الدوري

يواجه نادي الأهلي السعودي نظيره الأخدود في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى السعودي بعد هبوط أهلي جدة إليه في هذا الموسم في أكبر مفاجآت القرن الجديد لعالم كرة القدم لأنه لم يكن أي شخص في العالم أن يهبط فريق عملاق كان ينافس على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مع الهلال والنصر والشباب واتحاد جدة إلى الدرجة الأولى لذلك فإنه يريد العودة سريعًا إلى الأضواء من جديد رغم حالة الغربلة التي حدثت في صفوف الفريق خلال المعسكر الأخير بتركيا مع المدير الفني روبرت سيبولدي الذي سمح لكل من لا يريد أن يلعب في الدرجة الأولى أن يرحل إلى النادي الذي يريده لأنه لن يقبل بلاعب يستمر بالفريق وهو لا يرغب في قيادته إلى العودة للأضواء من جديد.





موعد مباراة الأهلي والأخدود





تنطلق هذه المواجهة في الساعة الثامنة إلا ثلث حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة التاسعة إلا ثلث حسب توقيت مكة المكرمة في موقعة نارية بين كلا الفريقين سيتم نقلها من خلال قناة إس إس سي الرياضية السعودية.



ورغم أن كل الظروف في الجولة الأولى كانت مهيأة أمام نادي الأهلي السعودي لتحقيق الفوز فإنه تعادل 1-1 مع القيصومة في ضربة جديدة لأحلام الفريق الذي كان قد لعب مباراتين وديتين أمام الرائد في السعودية وسقط بهدفين نظيفين ثم واجه جدة وفاز بهدفين في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.





ولا تريد جماهير الأهلي السعودي ضد الأخدود تكرار سيناريو القيصومة فلديها أحلام كبيرة في أول فوز بالدرجة الأولى من خلال وجود عدد مميز من اللاعبين مثل يوسف العبدلي وفيصل الأنصار وهيثم عسيري أصحاب الخبرة بأهلي جدة الذين يريدون العودة به بشكل سريع إلى الأضواء من جديد.





أما نادي الأخدود فإنه كان قد فاز 3-1 على القادسية في الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى السعودي مع المدير الفني جورجي مندوسا لذلك يرغب في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في البطولة السعودية أملا في العودة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان خاصة أن هذه المواجهة تقام على أرضه وبين جماهيره.