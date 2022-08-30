تصدر وسم امام عاشور، اليوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022، تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي، وذلك عقب ذكر اسمه في قضية الزواج العرفي والتي تورط فيها مع زميله إسلام جابر.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، القصة الكاملة حول تورط امام عاشور في قضية زواج إسلام جابر العرفي، وهي على النحو التالي:-

تورط امام عاشور في قضية زواج إسلام جابر العرفي

شهدت الساعات القليلة الماضية، تورط اللاعب امام عاشور نجم وسط نادي الزمالك، بعد أن تم طرح اسمه في أزمة إسلام جابر لاعب الفريق الأبيض، حيث ادعت فتاة بأنها حامل فى الشهر الرابع من أحد لاعبي الزمالك وأنه سرق عقدي الزواج العرفي ويرفض الاعتراف بالطفل.

وعلى الرغم من نفي إسلام جابر علاقته بالفتاة، إلا أن التقارير أقحمت اسم امام عاشور في القضية، وقالت بأنه هو الذي كان على علاقة بالفتاة وأن إسلام جابر كان مجرد وسيط فقط.

وأكدت التقارير، أن الفتاة التي تزعم أنها متزوجة من إسلام جابر، قد حصلت على مبالغ مالية كبيرة من لاعب الزمالك، مقابل التكتم على الموضوع، ولكن الأمر تطور من قبل الفتاة في محاولة لابتزاز لاعب الزمالك من أجل الحصول على أموال أكثر.

ومن جانبه، أعرب امام عاشور، عن غضبه الشديد جراء هذه الأنباء، وكتب عبر صفحته بموقع التواصل "فيسبوك": ‏"لا طاقة لي للكلام ولو كان هناك ما هو أهدأ من الصمت لفعلت.. حسبي الله ونعم الوكيل ".

وكان أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، قد دافع عن إمام عاشور، وأكد ان اللاعب مظلوم وأن ما يثار عنه مجرد شائعات للنيل من تركيزه بعد تتويج الزمالك بالدوري.

إسلام جابر يرد على أزمة زواجه العرفي

رد لاعب الفريق الأول الكروي بالزمالك، إسلام جابر، على ادعاء فتاة تُدعى أ. ح، بزواجه عرفي منها، قبل سرقة عقد الزواج، وإنكار نسب جنين ببطنها.

وأكد خلال تصريحاته، أنه لا يعرف أي شيء عن هذه الواقعة، ولا أعرف السيدة التي ادعت زواجها مني عرفي، والأمور التي ادعتها.