انعقاد أعمال الاجتماع التنسيقي لأقاليم الاتحاد الدولي للاتصالات في الرياض



انعقدت أعمال الاجتماع التنسيقي لأقاليم الاتحاد الدولي للاتصالات للتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين 2022، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في مقرها بالرياض، وذلك خلال يومي 30 و31 من أغسطس الجاري.



وانطلق الاجتماع التنسيقي بحضور معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، ومشاركة معالي الأمين العام للاتحاد السيد ‏هولين جاو، وممثلي أقاليم الاتحاد الستة، وبمشاركة وفود وعدد من أصحاب المعالي والوزراء والسفراء.



ويهدُف الاجتماع إلى تعزيز المناقشات بين الأقاليم وتحديد المواقف المشتركة والسياسات الدولية، والاتفاق على القضايا الرئيسة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما استعرض التحضيرات الخاصة بالأقاليم، ومناقشة قراراتـها المقدمـة، والــخطط الإستــراتيجية والتشـغيلية، وتــقـــديـم الترشيحات لمناصب المسؤولين المنتخبين بالاتحاد الدولي للاتصالات.



وينعقد مؤتمر المندوبين المفوضين كل أربع سنوات، حيث تُقرر الدول الأعضاء في الاتحاد خلاله الأدوار المستقبلية للاتحاد، كما ترسم اتجاهاته وتحدد أولوياته وتصوغ مبادراته، إضافة إلى انتخاب فريق الإدارة العليا في الاتحاد، والدول الأعضاء في المجلس، انطلاقًا من مسؤوليته في وضع السياسات العامة وتناول القضايا المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.



يُذكر أن المملكة تشغل منذ 57 عاما عضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات وتُعد عضوا فاعلا في تنفيذ مخرجاته وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التميز والابتكار في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، كما رُشحت في مؤتمر المندوبين المفوضين للاحتفاظ بمقعدها في مجلس الاتحاد وكذلك لجنة لوائح الراديو في دورته القادمة خلال الفترة (2023-2026).