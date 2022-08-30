ننشر خطوات الاستعلام عن انتهاء الاقامة في السعودية 2022

يبحث عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، للاطلاع على كافة التفاصيل حول خطوات الاستعلام عن انتهاء الاقامة في السعودية 2022.

وتقدم معظم الدول حول العالم العديد من الخدمات الإلكترونية لمواطنيها، وذلك للتسهيل عليهم وتوفير الوقت والجهد، وقد اتجهت معظم الدول لجعل الخدمات بشكل إلكتروني خاصةً في السنوات الثلاثة الأخيرة عقب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي فرضت حالة من الحصار وعدم الاختلاط بين الدول وبين المدن في الدولة الواحدة أيضًا.

وأصبحت خدمة الاستعلام عن انتهاء صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية خدمة إلكترونية متاحة عبر منصة أبشر الإلكترونية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات الاستعلام عن انتهاء الاقامة في السعودية 2022، وهي على النحو التالي:-

خطوات الاستعلام عن انتهاء الإقامة في السعودية 2022

وتقدم وزارة الداخلية السعودية خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين والمقيمين في المملكة بشكل إلكتروني بالكامل، حيث تضم المملكة أعدادا كبيرة من الوافدين للعمل أو الإقامة في المملكة، ووفقا القوانين المعمول بها في السعودية فإنه يجب على كل وافد أن يكون بحوزته وثيقة إقامة سارية المفعول والصلاحية، وتوفر الحكومة السعودية إمكانية فحص مدة الصلاحية بشكل إلكتروني بخطوات سهلة، حيث يمكنكم متابعينا اتباع هذه الخطوات وهي كالتالي:-

- قم بالدخول مباشرة على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أبشر السعودية خدمات الأفراد خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

- تسجيل الدخول إلى الحساب من خلال إدخال اسم المستخدم أو رَقْم بطاقة الهوية أو الإقامة + كلمة المرور + كتابة رمز التحقق البشري بشكل صحيح.

- الضغط على زر تسجيل دخول عبر الصفحة الرئيسية.

- الضغط على قائمة (الاستعلامات الإلكترونية).

- تحديد (خِدْمَات الجوازات).

- عبر قائمة الخِدْمَات المنسدلة؛ قم الضغط على خدمة (الاستعلام عن صَلاحِيَة الإقامة).

- ستظهر صفحة تتطلب إدخال بعض البيانات، وهنا يجب إدخال رَقْم إقامة الوافد المراد الاستعلام عنها.

- يجب إدخال الرمز المرئي تحقق البشري بشكل صحيح.

- قم بالنقر على زر (استعلام).