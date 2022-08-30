مشاهدة مباراة مصر وسوريا بث مباشر منتخب مصر للناشئين اليوم 30/8/2022 يلا شوت الجديد

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مصر وسوريا مباشر يبحث منتخب مصر للناشئين عن تحقيق الفوز الثالث على التوالي في كأس العرب للناشئين تحت 17 عاما عندما يلعب مع المنتخب السوري اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بعد أن قدم الفريق المصري الصغير مع مدربه محمد وهبة أقوى العروض في البطولة المقامة بالجزائر خلال أول مواجهتين أمام السعودية ولبنان وبات أبرز المرشحين للفوز بكأس العرب للصغار تحت قيادة وهبة ومعاونيه مؤمن عبد الغفار في المدرب العام للفريق وعصام عبده المدرب المساعد ويوسف طاهر مدرب حراس المرمى في ظل امتلاكه كوكبة من النجوم مثل عمر سيعد معوض ومحسن أشرف وأيمن أمير عبد العزيز خاصة أن الفراعنة الصغار كشروا عن أنيابهم وأظهروا قدراته حقيقية في أول مباراتين.







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وتنطلق هذه المواجهة في الساعة التاسعة مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة وسيتم نقلها من خلال قناة الجزائرية الرياضية وقناة أون تايم سبورتس إتش دي في متابعة خاصة للفراعنة الصغار في كل مبارياتهم بهذه البطولة.





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رابط يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وسوريا اون لاين وصعد منتخب مصر للناشئين إلى الدور التالي من البطولة بعد الفوز بثلاثية نظيفة على السعودية في الجولة الأولى ثم اكتساح منتخب لبنان الشقيق بتسعة أهداف نظيفة في الجولة الثانية ليصبح منتخبنا أقوى خط هجوم في كأس العرب للناشئين تحت 17 عاما.





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بث حي مشاهدة مباراة مصر وسوريا لايف ويعتمد تشكيل منتخب مصر ضد سوريا على فكرة الضغط المبكر من أجل تسجيل الأهداف في ظل اعتماد محمد وهبة في هذه المواجهة على عدد كبير من اللاعبين البدلاء طمعا في تجربة كل اللاعبين قبل خوض منافسات دور الثمانية.





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كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وسوريا اليوم أما منتخب سوريا فلا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز على مصر بعدما أصبح في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة عقب التعادل 1-1 مع لبنان في الجولة الأولى والخسارة من السعودية 4-3 في الجولة الثانية لذلك يبحث عن الفوز مع انتظار تعثر المنتخب السعودي أمام اللبناني عندما يلعب الفريقان في التوقيت ذاته في هذه الليلة من البطولة المقامة في الأراضي الجزائرية.





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