مشاهدة مباراة تشيلسي وساوثهامبتون بث مباشر 30/8/2022 يلا شوت الجديد تشيلسي بالدوري

يلا شوت الجديد تشيلسي مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وساوثهامبتون اليوم يستضيف فريق ساوثهامبتون نظيره تشيلسي على ملعب سينت ماري ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز في مواجهة مثيرة بين المدربين توماس توخيل المدير الفني للبلوز ورالف هازنهاتل المدير الفني لأصحاب الأرض حيث يطمع كل فريق في تحقيق الفوز بأي طريقة من أجل الاستمرار في تحقيق أهداف جماهيره خاصة أن توخيل يواجه انتقادات بالجملة بسبب الاستغناء عن روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر ثنائي خط الهجوم وبالتالي أصبح يلعب برحيم ستيرلينج كمهاجم وهمي من أجل تحقيق الفوز ورغم تألقه في هذا المركز إلا أنه في الأساس من اللاعبين الذين يجيدون في مركز الجناح الأيمن أو الأيسر ولذلك يجب أن يخرج المدرب الألماني من هذا المأزق





موعد مباراة تشيلسي وساوثهامبتون





تبدأ هذه المواجهة اليوم مع قدومنا إلى الساعة الثامنة و45 دقيقة حسب توقيت القاهرة الموافق الساعة التاسعة و45 دقيقة حسب توقيت مكة المكرمة وتنقل من خلال قناة بي إن سبورتس إتش دي.





تشكيل تشيلسي المتوقع ضد ساوثهامبتون





في حراسة المرمى: إداورد ميندي

في خط الدفاع: كوكوريلا - شالوباه - تياجو سيلفا - ريس جيمس.

في خط الوسط: جالاجر - لوفتس تشيك - جورجينيو.

في خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - ماسون ماونت - كاي هافيرتز





تشكيل ساوثهامبتون المتوقع ضد تشيلسي





في حراسة المرمى: بازونو.

في خط الدفاع: بيلا كوتشاب - واكر بيترز- ساليسو- دجينيبو

في خط الوسط: جيمس وارد براوس - لافيا - اليونسي

في الهجوم: جو أريبو - آدام أرمسترونج- شي أدامز





مشاهدة مباراة تشيلسي وساوثهامبتون





بث حي مشاهدة مباراة تشيلسي وساوثهامبتون اليوم يحتل نادي تشيلس المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط بعد الخسارة من ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة ثم الفوز على ليستر سيتي بهدفين لهدف ولذلك فإن الفريق يعاني بشدة في هذا الموسم على مستوى النتائج والأداء في البريميير ليج.





مشاهدة مباراة تشيلسي اليوم





يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة تشيلسي وساوثهامبتون مباشر أما فريق ساوثهامبتون فرغم قوة العرض الذي قدمه أمام مانشستر يونايتد لكنه خسر بهدف نظيف وتوقف عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر بعدما كان قد فاز 2-1 على ليستر سيتي لذلك فإنه يحاول تصحيح المسار بشكل سريع وتعويض سقوطه أمام مانشستر يونايتد بهدف نظيف رغم أنه الأفضل في الشوط الأول.





بث مباشر مباراة تشيلسي وساوثهامبتون