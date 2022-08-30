موانئ البحر الأحمر تتداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و770 شاحنة



أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 770 شاحنة و110 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 370 شاحنة و53 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 400 شاحنة و57 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدن اكسبريس والحرية2 ومغادرة السفينة امل فيما استقبل الميناء أمس السفينة امل وغادرت السفينتين بوسيدن اكسبريس والحرية2 بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء أمس رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1041 راكب بموانيها.