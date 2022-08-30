موانئ البحر الأحمر تتداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و770 شاحنة

الاقتصاد
موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر


أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 770 شاحنة و110 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 370 شاحنة و53 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 400 شاحنة و57 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدن اكسبريس والحرية2 ومغادرة السفينة امل فيما استقبل الميناء أمس السفينة امل وغادرت السفينتين بوسيدن اكسبريس والحرية2 بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء أمس رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1041 راكب بموانيها.

الأكثر قراءة

بث مباشر الزمالك اليوم.. مشاهدة مباراة الزمالك وإيسترن كومباني اليوم يلا شوت الجديد بالدوري

عاجل.. سواريش يحسم مصيره مع الأهلي بهذه الكلمات

مشاهدة مباراة مصر وسوريا بث مباشر منتخب مصر للناشئين اليوم 30/8/2022 يلا شوت الجديد

مشاهدة مباراة تشيلسي وساوثهامبتون بث مباشر 30/8/2022 يلا شوت الجديد تشيلسي بالدوري

تشكيل أهلي جدة لمواجهة الاخدود في دوري يلو

مدرب غير متوقع على رادار الأهلي

أنهاها أمير توفيق.. الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة بديل بن رمضان

بالأسماء.. أبرز المرشحين لقيادة الأهلي في الموسم المقبل