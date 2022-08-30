موانئ بورسعيد تتداول 23 سفينة إجمالي الحركة الملاحية

الاقتصاد
بوابة الفجر


 


ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت، اليوم /الثلاثاء/، دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التداول.

وأوضحت المنطقة - في بيان - أن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول 4 سفن حاويات وخروج سفينتين، وموجود على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.. فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن للحاويات وخروج سفينتي حاويات، وسفينة بضائع عامة، وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات.

وأشارت إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

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