بث مباشر الزمالك اليوم.. مشاهدة مباراة الزمالك وإيسترن كومباني اليوم يلا شوت الجديد بالدوري

يلا شوت الجديد الزمالك كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك وإيسترن كومباني مباشر لقاء استعراض العضلات خلال مباراة الزمالك وإيسترن كومباني اليوم في إطار مواجهات الأسبوع الرابع والثلاثين من الدوري المصري بعدما حسم كل فريقه مصيره قبل هذه المواجهة في الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر حيث توج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي فيما هبط فريق إيسترن كومباني للقسم الثاني مع مديره الفني علاء عبد العال لذلك فإن الأمور واضحة تمامًا حيث سيلجأ جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق الأبيض للعب بالشباب مع محاولة الفوز لتوجيه رسالة للجماهير أن الفريق لا يمكن أن يفرط في الفوز حتى لو كان متوجا بالدوري للمرة الرابعة عشرة في تاريخه بينما الشرقية للدخان سيحاول لاعبوه تقديم أداء قوي يلفت الأنظار على أمل تأتي بعضهم العروض للبقاء في دوري الأضواء والشهرة وهو ما سيجعل هذا اللقاء له طبيعة خاصة لدى اللاعبين والمدربين.





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رابط مشاهدة مباراة الزمالك وإيسترن كومباني لايف الزمالك صاحب المركز الأول في الدوري المصري برصيد 77 نقطة يخطط لتجاوز سلسلة التعادلات التي حققها في الفترة الأخيرة وتحقيق الانتصار في ختام الموسم بعدما كان قد تعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق ومعه المصري البورسعيدي سلبيا لذلك سيواصل فيريرا الاعتماد على طريقة 3-4-3 مع الضغط الهجومي رغم أنه قرر استبعاد الكبار من هذه المواجهة مثل عمر السعيد ومحمد عواد وحازم إمام ومحمد عبد الشافي.





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يلا شوت حصري مشاهدة مباراة الزمالك وإيسترن كومباني مباشر تشكيل الزمالك ضد إيسترن كومباني سيشهد ظهور وجوه جديدة لأول مرة مثل محمد نديم الحارس الشاب ومحمد حسام بيسو وحسام أسامة في وجود المتألقين مؤخرا سيف فاروق جعفر وسيد عبد الله نيمار من أجل تحقيق الفوز لا سيما أن فيريرا يريد ختام الموسم على أكمل وجه ممكن.





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يلا كورة ستار الزمالك مشاهدة مباراة الزمالك وإيسترن كومباني لايف أما نادي إيسترن كومباني فسقط أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-2 وهبط إلى القسم الثاني رسميا لأنه في المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة وتخلف عن الصراع مع الجونة والمقاولون على البقاء بعد الخسارة بثلاثية من البنك الأهلي لكن علاء عبد العال في آخر مباراة مع الفريق سيحاول تقديم فوز لحفظ ماء الوجه اليوم من خلال الاعتماد على أحمد تمساح صاحب الخبرة الطويلة وأحمد أمين قفة في خط الهجوم.





بث مباشر الزمالك وإيسترن كومباني