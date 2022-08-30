اعرف الشروط والمميزات.. خطوات فتح حساب للأطفال في الراجحي أون لاين 1444

يتسارع العديد من المواطنين السعوديين، خلال الأونة الأخيرة، للاستفسار عن خطوات فتح حساب للأطفال في الراجحي أون لاين 1444، بالإضافة إلى معرفة الشروط والمميزات.

ويقوم بنك الراجحي بتوسيع قاعدة عملائه لتشمل الأطفال تحت السن القانوني، حيث يمكن فتح حساب في الراجحي للأطفال أون لاين 1444 أو التوجه رفقة ولي الأمر أو الوصي إلى أقرب فرع لبنك الراجحي.

ويعمل بنك الراجحي على توفير عدة تسهيل العملية بواسطة قنوات الخدمة المتوافرة، ولكن لا بد من معرفة شروط فتح حساب في الراجحي للأطفال أون لاين 1444 وكيفية فتح حساب لدى بنك الراجحي بالإضافة إلى المميزات المتوافرة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات فتح حساب للأطفال في الراجحي أون لاين 1444 والشروط والمميزات، وهي على النحو التالي:-

خطوات فتح حساب للأطفال في الراجحي أون لاين 1444

- الدخول مباشرة على بنك الراجحي من خلال هذا الرابط (اضغط هنـــــــا).

- الموافقة على الشروط والأحكام بعد مشاهدتها.

- الضغط على تبويب افتح حسابك الأن.

تعبئة البيانات المطلوبة.

- يجب أن تتطابق المعلومات مع تلك الموجودة في دفتر العائلة.

- يجب على ولي أمر الطفل الدخول إلى صفحة فتح حساب في بنك الراجحي.

- تحديد الجنسية.

- اختيار نوع الهوية.

- الضغط على دفتر عائلة.

- إدخال رقم الإقامة / الهوية.

- إدخال رقم الجوال.

- تعيين اللقب.

- إدخال الإيميل.

- تعيين الحد الأعلى المرجح لعملية بنكية واحدة في الشهر.

- الإفصاح عن الدخل الشهري للوصي.

- إدخال رمز التحقق، والضغط على التالي.

- الضغط على نعم.

- سيصل رمز تحقق على رقم الجوال المدخل سابقا في خدمة النفاذ الوطني.

- تعبئة المعلومات الخاصة بـ ولي الأمر.

- إدخال معلومات العنوان الوطني.

- تحديد الفرع البنكي المناسب لفتح الحساب.

- استكمال كافة الخطوات المتعلقة بالطفل وولي الأمر.

- تعبئة البيانات المالية في الخانات المخصصة.

- إدارج الحالة الوظيفية.

- ذكر سبب فتح الحساب.

- كتابة اسم المستخدم.

- تعيين كلمة المرور (يتم تنفيذ الخطوتين السابقتين بواسطة خدمة المباشر للأفراد الراجحي).

- الضغط على التالي.

- توثيق حساب الطفل عبر منصة أبشر.

- إدخال بيانات حساب أبشر.

- الانتظار لغاية توثيق الحساب.

- رقم الحساب ورقم الأيبان سيتم إرسالهما لاحقًا.

شروط فتح حساب في الراجحي للأطفال أون لاين 1444

- توفر توقيع ولي الأمر.

- بطاقة هوية ولي الأمر.

- يعد الوصي بمنزلة ولي الأمر، بشرط توافر صك وصاية.

- شهادة ميلاد الطفل.

- لدى إتمام العمل سن 18 يستلم دفتر الشيكات، وبطاقة الصراف الآلي وتحويل الحساب لملكيته.

مميزات فتح حساب في الراجحي للأطفال أون لاين 1444

- يمكن فتح حساب بنكي في الراجحي للأطفال بمجرد توافر شهادة الميلاد

إمكانية السحب والإيداع.

- الاكتتاب على الأسهم.

- الاستفادة من كافة الخدمات الموفرة.

- الحصول على كشف حساب بواسطة ولي الأمر.

- الحصول على بطاقة الصراف الآلي.

- دفع وتسديد الفواتير.

- التحكم ب حالة الحساب.