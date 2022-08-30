مشاهدة مباراة الزمالك وإيسترن كومباني مباشر يلا شوت الزمالك 30/8/2022 بالدوري المصري

يلا شوت الجديد الزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وإيسترن كومباني اليوم يلتقي نادي الزمالك بنظيره إيسترن كومباني في لقاء تحصيل حاصل ضمن منافسات الجولة رقم 34 من عمر بطولة الدوري المصري للبطولة التي توج بها الفريق الأبيض بشكل مبكر مع المدرب جوسفالدو فيريرا الذي تولى المسؤولية في ظروف صعبة لكنه كان عند حسن ظن جماهير القلعة البيضاء بالقتال على كل فرصة واستغلال أوضاع نادي الأهلي وبيراميدز في هذا الموسم مما مكنه من حسم اللقب بشكل سريع دون انتظار انتهاء المسابقة لذلك يخوض اللقاء بأعصاب هادئة.





موعد مباراة الزمالك وإيسترن كومباني





تنطلق هذه المواجهة في الساعة التاسعة والنصف مساء حسب توقيت القاهرة وأصبحت تحصيل حاصل للفريق الأبيض وسيتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورتس.





مشاهدة مباراة الزمالك وإيسترن كومباني





مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وإيسترن كومباني اليوم وتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري 1-1 ثم سلبيا مع المصري البورسعيدي لكن ذلك كان تحصيل لأنه كان قد توج بلقب الدوري المصري برصيد 77 نقطة في المركز الأول بفضل فوز فيوتشر على براميدز المصري البورسعيدي لكنه في هذه الليلة سيفتقد إلى خدمات عدد كبير من نجومه بغرض الراحة قبل مباراة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل وهم محمد عواد ومحمود علاء وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإسلام جابر ويوسف أوباما وعمر السعيد.





تشكيل الزمالك المتوقع ضد إيسترن كومباني





في حراسة المرمى: محمد نديم

في خط الدفاع: محمد طارق ومحمد حمدي ومحمد خضري

في خط الوسط: محمد حسام بيسو وسيف فاروق جعفر ويوسف أوباما وإيشو

في خط الهجوم: حسام أسامة وأدهم الخواجة وطارق علاء.





مشاهدة مباراة الزمالك اليوم





يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك وإيسترن كومباني مباشر وهبط نادي إيسترن كومباني إلى القسم الثاني بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-2 وتوقفه عند 30 نقطة في المركز السابع عشر لذلك أعلن مدربه علاء عبد العال رحيله عن الفريق وإن كان سيلعب على تقديم عرض شرفي أمام الزمالك.





تشكيل إيسترن كومباني المتوقع ضد الزمالك





في خط الدفاع: كمال أبو الفتوح - محمد صالح - أحمد عبد الموجود جودة - صابر الشيمي

في خط الوسط: عبد العزيز موسى - محمد ناصر مودي - أحمد ثابت داهش- أحمد متعب.

في خط الهجوم: أحمد تمساح - أحمد أمين قفة





بث مباشر مباراة الزمالك وإيسترن كومباني