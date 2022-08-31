شعبية بيض المائدة تكشف حقيقة ارتفاع سعر الطبق لـ 120 جنيها (فيديو)

توك شو
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف المهندس أحمد نبيل عبد الله، نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن،  حقيقة التصريحات المتداولة حول أن كرتونة البيض ستسجل 120 جنيها.

  أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف من الممكن أن تعالج  خلال 72 ساعة

 وقال نبيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء،: " هذا الكلام غير دقيق، ومفيش حد يقدر يتوقع هذه التصريحات أطلاق"، مشيرًا إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف من الممكن أن تعالج  خلال 72 ساعة بناءً على تصريحات وزير المالة الدكتور محمد معيط. 

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أسعار البيض اليوم السبت 27-8-2022 في قنا

سعر طبق البيض الآن يقدر بـ75 جنيه

 ولفت إلى أن الشعبة قامت بتكذيب هذا الخبر،  وتواصلت مع نشر هذا الخبر، وتم إزالة اسم اتحاد منتجي الدواجن من الخبر،، مضيفًا أن سعر طبق البيض الآن يقدر بـ75 جنيه وهذا بسبب ارتفاع أسعار الاعلاف لـ11 ألف جنيه بدلاص من 5 آلاف جنيه.

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