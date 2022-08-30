معهد بحوث البترول يوقع اتفاقية تعاون مع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة



وقع، اليوم الثلاثاء، معهد بحوث البترول المصري يمثله الدكتور ياسر محمد مصطفى مدير المعهد، والإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة عضو المكتب التنفيذي الدائم لملتقى الاتحادات العربية النوعية بجامعة الدول العربية ويمثله الدكتور أشرف عبد العزيز، أمين عام الاتحاد، اتفاقية للتعاون المشترك، بمقر المعهد وذلك بحضور الوزير مفوض دكتور محمود فتح الله مدير إدارة شئون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس وزراء البيئة العرب، والوزير المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأسبق ورئيس الهيئة العلمية العليا للاتحاد، وأ.د نور الجندي عضو الهيئة العلمية العليا للاتحاد والأستاذ بمعهد بحوث البترول المصري، والدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري الأسبق ونائب رئيس الهيئة العلمية العليا للاتحاد.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالمجالات التي تحقق الأهداف المشتركة، وتبادل المعلومات الفنية والزيارات العلمية، وتكامل الجهود والتعاون العلمي، وتبادل الأفراد لأغراض الدراسة والتدريب والبحث طبقًا للتنسيق بين الطرفين، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل ودورات تدريبية والتي تعقد طبقًا للتنسيق بين الطرفين، وعمل ندوات توعوية لتعميم مفهوم التنمية المستدامة والتي تعقد طبقًا للتنسيق بين الطرفين، والتعاون الأكاديمى والنشر في المجلات أو الدوريات العلمية العالمية.، والربط مع الجهات الصناعية والأكاديمية والمهنية كلما كان ذلك ممكنًا، وإنشاء وحدة "التکنولوجيات الخضراء والتنمية المستدامة في صناعة البترول والغاز".وغير ذلك من المجالات التى قد يتفق الطرفان على التعاون فيها.

كما اتفق الطرفان على إمكانية التعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية، وكذلك عقد دورات تدريبية وورش عمل مشتركة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التنسيق مع الجهتين للمشاركة فى تنظيم دورات وحلقات توعية بهدف زيادة الوعى والمعرفة لمواكبة متطلبات سوق العمل التنمية المستدام والحفاظ على البيئة، كما تنظم الجهتان ندوات للباحثين يستعان فيها بأعضاء هيئة البحوث بمعهد البترول وأعضاء الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة للتوعية بأهمية البحوث والدراسات الأكاديمية وفيما يخص البيئة والخدمة المجتمعية والتنمية المستدامة. ويتم طرح خطط مشروعات بحثية مشتركة بين الباحثين بمعهد بحوث البترول المصرى وأعضاء الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة والجهات التابعة له للحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية لتشجيع التعاون فى المجالات السابقة من خلال خطة بحثية متكاملة تتفق مع الخطة البحثية للطرفين وذلك توافقا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

كما اتفق الطرفان التعاون فى قطاع التدريب على مستوى مصر والوطن العربى وعمل دورات تدريبيه وورش عمل ومؤتمرات مشتركه فى مجالات بحوث البترول والغاز والطاقة النظيفة والمتجددة وكفاءة الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة، والتعاون فى المجالات البحثيه المختلفة وأبحاث البترول والغاز والطاقة النظيفة والوقود الحيوي والبيئة والتنمية المستدامة، والتعاون من خلال خبرات الكوادر الفنية في المعهد فى المؤتمرات والندوات التي ينظمها الإتحاد، وتشترك الجهتان في إعداد الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والوقود الحيوي وكفاءة الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة، وسيقوم أعضاء المعهد بزيارة المواقع المختلفة للإتحاد والتعرف علي انشطته في مجالات عمله المختلفة ومجال الطاقة النظيفة والمتجددة والوقود الحيوي وكفاءة الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة، والاستفادة من خبرات الكوادر الفنية في المجالس المتخصصة التابعة للطرف الثاني في تدريب من يرشحهم المعهد أو القطاعات التابعه له، والاشتراك في إعداد الدورات التدريبية والمؤتمرات وورش العمل في مجالات البترول والغاز والطاقة النظيفة والمتجددة والوقود الحيوي وكفاءة الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.