سفينة للأمم المتحدة تنقل قمحا من أوكرانيا إلى منطقة القرن الأفريقي

قالت الأمم المتحدة إن سفينة تحمل قمحا من أوكرانيا إلى منطقة القرن الأفريقي التي تعاني من الجفاف رست يوم الثلاثاء في أول رحلة منذ الغزو الروسي قبل ستة أشهر.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن الناقلة بريف كوماندر تحمل 23 ألف طن من الحبوب وستتبعها قريبا سفينة أخرى تحمل سبعة آلاف طن.

ويقول برنامج الأغذية العالمي إن إجمالي الشحنة التي سيتم تفريغها في جيبوتي ونقلها إلى إثيوبيا كافية لإطعام 1.5 مليون شخص لمدة شهر.

ويبدأ هذا بالكاد في التخفيف من مشاكل شرق إفريقيا حيث يقول برنامج الأغذية العالمي إن الطقس السيء وارتفاع أسعار المواد الغذائية والصراع يعني أن 82 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية في تسع دول هي بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا ورواندا والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا.

وقال مايكل دانفورد مدير برنامج الأغذية العالمي لشرق إفريقيا إن "هذه الشحنة، وهي الأولى من بين العديد من الشحنات التي نأملها، ستتيح لبرنامج الأغذية العالمي تسليم هذه الحبوب إلى 1.53 مليون شخص في إثيوبيا وتغطية احتياجاتهم لمدة شهر. إنها بداية ولكن يجب علينا الاستمرار في تدفق الغذاء لإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء المنطقة".