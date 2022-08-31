أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-8-2022.. تذبذب حاد في سعر المعدن الأصفر

ارتفعت أسعار الذهب فى مصر، في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، ليرتفع سعر جرام الذهب بنحو 6 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 سعر 1095 جنيه، يأتى ذلك مع استمرار حالة التذبذب الحاد بسعر المعدن الأصفر.



أسعار الذهب فى مصر اليوم





سجل سعر الذهب عيار 24 قيمة 1251.5 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1095 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 18 قيمة 938.5 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب 8760 جنيه.



وخلال تعاملات الأسبوع المنصرم سجل سعر الذهب في مصر ارتفاعات متوالية قفز على أثرها سعر الذهب عيار 21 الذي يقيس متوسط تحركات الأسعار في مصر، من أدنى مستوياته الأسبوعية والتي سجل خلالها نحو 1063 جنيها إلى 1090 جنيها بقيمة 27 جنيها، فيما يُسجل الذهب وقت النشر نحو 1076 جنيها.

أسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب بينما يتأهب المستثمرون لفترة من أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1725.60 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى في شهر عند 1719.56 دولار يوم الاثنين.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.8%لتسجل عند التسوية 1736.30 دولار للأونصة.

وقال ديفيد ميجر مدير تداولات المعادن في هاي ريدج فيوتشرز "هناك ضغط متواصل على الذهب من تعليقات رئيس الافدرالي الأميركي باول الأسبوع الماضي التي زادت التوقعات لمزيد من التشديد للسياسة النقدية، ولأن الذهب أصل لا يدر عائدًا فإنه سيواجه المزيد من المنافسة."

وفي مؤتمر للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج، أظهر مجلس الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي موقفًا متشددًا وتعهدًا بببذل كافة الجهود الممكنة لترويض تضخم مرتفع حتى لو تأثر النمو سلبًا.

ويتوقع معظم المتعاملين الآن زيادة قدرها 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر أيلول.

واستقر مؤشر الدولار بعد أن ارتفع 0.3% في وقت سابق، ومن شأن قوة العملة الخضراء أن تجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 18.45 دولار للأونصة بينما تراجع البلاتين 1.8% إلى 847.24 دولار، وهبط البلاديوم 2.9%إلى 2083.50 دولار.