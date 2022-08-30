بورصة وول ستريت تغلق منخفضة لثالث جلسة على التوالي بفعل القلق حيال زيادات الفائدة

أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة لثالث جلسة على التوالي يوم الثلاثاء بينما أذكت بيانات إيجابية بشأن سوق العمل في الولايات المتحدة مخاوف بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي لديه سبب آخر للحفاظ على مساره القوي لزيادات أسعار الفائدة لمحاربة التضخم.

وهوى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي أكثر من خمسة بالمئة منذ أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة مجددا تصميم البنك المركزي على زيادة أسعار الفائدة حتى إذا أدى ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد.

ولم يظهر الطلب على العمالة في أكبر اقتصاد في العالم أي علامات على الفتور في يوليو تموز. وأظهر تقرير منفصل أن ثقة المستهلكين سجلت زيادة قوية في أغسطس آب بعد ثلاثة انخفاضات شهرية متتالية.

وتترقب السوق الآن بيانات الوظائف الأمريكية لشهر أغسطس آب التي ستصدر يوم الجمعة.

وبحسب بيانات أولية، أنهى ستاندرد اند بورز 500 جلسة التداول منخفضا 44.47 نقطة، أو 1.10 بالمئة، إلى 3986.14 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 128.85 نقطة، أو 1.07 بالمئة، ليغلق عند 11888.82 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 308.68 نقطة، أو 0.95 بالمئة، إلى 31790.31 نقطة.