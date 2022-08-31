"اعتزال الصدر وإنهاء الاقتتال".. كيف أصبح العراق على المحك بعد الأزمة الأخيرة؟

الأحداث التي أسفرت عن العشرات من القتلى في بغداد في الأيام الأخيرة- آخر رقم معترف به هو 35- لا تزال تعكس التوتر القائم بين السنة والشيعة، لكن مع وجود أتباع قويين في الحكم. ويدعمها النظام الثيوقراطي الذي يحكم إيران المجاورة. أثار نبأ استقالة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي كان له تأثير حاسم على الاستقرار الذي أعيد بشكل غير مستقر بعد الحرب، حوادث بلغت ذروتها باعتداء على حواجز ما يسمى بالمنطقة الخضراء في العاصمة، حيث تقع مقار الهيئات الرسمية والسفارات.

وتزامن اندلاع الأحداث مع غارة الطائرات دون طيار في سوريا، والتي ألقي باللوم فيها أيضًا على إيران الدولة الأكثر حماسة وعدوانية في الدفاع عن نظامها القائم، من الواضح أن كلا الحادثين يؤديان إلى توتر العلاقات في المنطقة. إن الأشهر السبعة من الحرب بين العراق وإيران في عهد صدام حسين لم تُنسى بعد، كما أن الدعم الذي تواصل الولايات المتحدة تقديمه للعراق لم يتوقف عن التأثير. وردا على الأوضاع أعلنت إيران إغلاق جميع حدودها مع العراق.

لقد أسفرت خطورة أحداث نهاية الأسبوع الفائت عن سقوط العشرات من القتلى، ومئات الجرحى، لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو العودة إلى العنف المستمر بين الطائفتين. يتزامن تصاعد العنف مع التقارب الواضح في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول خطط طهران النووية، والتي يتشدد الإسرائيليون ضدها.

سابقة طويلة

للأزمة العراقية سابقة طويلة منذ أن أثبت السنة، الذين فازوا في انتخابات عام 2021، أنهم غير قادرين على تشكيل حكومة، ومنذ ذلك الحين يُحكم البلد دون إجماع على تعيين رئيس للوزراء، وهو ما أثار المعارضة الشيعية. أعلن الصدر انسحابه من السياسة كعلامة على عدم قدرته على انتخاب رئيس تنفيذي. ودعا في رسالته المكتوبة بالانسحاب أنصاره إلى مغادرة القصر الرئاسي ومقار الهيئات الرسمية الأخرى، وكحل، قال إنه ينبغي الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أكتوبر.

وفي تصريح مقتضب، أفاد أحد قادة التيار الصدري حسن العزاري، أن "طرد الفاسدين لا يعطي أحدا أيا كان.، لتبرير استخدام العنف ". ومع ذلك، استمرت المظاهرات بلا هوادة على الرغم من حظر التجول، مما زاد من حدة الأزمة التي لم تجد حلًا حتى الآن.

استئصال الفساد السياسي

وأعلن الصدر فوزه قبل نحو عام في انتخابات أكتوبر وحصل على 73 مقعدا. أدى فوزه إلى وضع سياسي جديد بدا وكأنه يبتعد عن التأثيرات الإيرانية ويتجه نحو الدبلوماسية الأمريكية. كانت حكومة الصدر عاقدة العزم على استئصال الفساد السياسي الذي ابتليت به البلاد، وكذلك الأحزاب السنية والكردية الأخرى في العراق، والتي كان من الممكن أن تشكل معها حكومة ائتلافية لم تؤت ثمارها أبدًا.

في محاولة لكبح نفوذ سياسات الصدر، أصدرت القوات الموالية لإيران، التي تسيطر حاليًا على القضاء الفاسد للغاية، مرسومًا يقضي بأن أغلبية الثلثين في البرلمان مطلوبة لتشكيل حكومة جديدة، وهو الوضع الذي يعيشه الصدر. فشل الأعضاء في تحقيقه.

أدى تكتل الأحزاب السياسية المختلفة، إلى صعوبة التوصل إلى توافق سياسي، فإن ناخبي التشكيلات السياسية الأخرى، بمن فيهم أتباع رجل الدين الشيعي، غير راضين عن عدم فعاليته في وضع معقد، تظاهروا لأسابيع، بل ونظموا اعتصامات في محيط المنطقة الخضراء في بغداد.

هذه الحلقة الأخيرة من العنف ليست بأي حال من الأحوال الأولى في المنطقة الخضراء منذ انتصار الصدر. تسبب الشلل السياسي في خروج مئات المتظاهرين إلى الشوارع للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإطلاق حلقات عنف هاجمت بشكل مباشر منشآت المنطقة.

بقاء العراق على المحك

دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي (بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق) جميع المواطنين إلى التزام الهدوء والتعاون مع جميع القوات الأمنية من أجل تجنب وضع وصفوه بأنه "لا يمكن وقفه" في وقت " بقاء الدولة على المحك ".

كما دعت المنظمة، في بيان صحفي، السياسيين إلى "العمل على تخفيف حدة التوتر وإعادة إقامة الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات" في مواجهة مناخ عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يهدد، مرة أخرى، بإحداث الفوضى. إلى البلاد.