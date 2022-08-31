في عيد ميلاده.. كيف حارب محمد بن سلمان الفكر المتطرف؟

لم تتوقف انجازات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، عند المساهمة في محاربة الفكر المتطرّف والإرهاب، والذي برز ذلك في الخطوات التي اتخذها في سبيل إنهاء ما يُسمى مشروع الصحوة الإسلامية في المملكة، فضلًا عن أنه منح التراخيص لفتح دور للسينما بعد أربعين عامًا من المنع، إضافة إلى قرار إنشاء الهيئة العامة للترفيه والذي يصب في إطار حملة الانفتاح المجتمعي التي يقودها، بل شهد تدشين أول طائرة تدريب نفاثة تم تجميعها محليا.

وفي عيد ميلاده نسلط الضوء، أبرز إنجازات، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

أول طائرة تدريب نفاثة تم تجميعها محليا

وشهد ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم تدشين أول طائرة تدريب نفاثة من طراز "هوك" تم تجميعها وتصنيع عدد من أجزائها محليًا بأيادى سعودية، وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي.

واطلع ولي العهد السعودي على مراحل تجميع وتصنيع الأجزاء الرئيسية لطائرة "هوك" من قبل الشباب السعودي، والاختبارات التي تتم على الطائرة، بالإضافة إلى شرح عن مبادرات البرنامج السعودى البريطاني فى نقل وتوطين التقنية؛ إذ يعمل أكثر من 70 % من الشباب السعودي على تجميع 22 طائرة من طراز هوك بعد تدربهم أكثر من سنتين على أيدى خبرات عالمية فى إطار تمكين الصناعات الوطنية الحربية.

تحسين أوضاع المرأة السعودية

تضمنت خطط ولي العهد في الإصلاحات أيضًا خطة لتحسين أوضاع المرأة والاهتمام بها، وذلك من خلال إدخالها في مجالات العمل وجعلها تتولى العديد من الأدوار والمناصب الفعالة، مما يحقق التقدم والإصلاح في اقتصاد المملكة، ورفع الحظر على قيادة المرأة في السعودية، والسماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم.

الرؤية السعودية 2030

أعلن الأمير محمد بن سلمان، عن الرؤية السعودية 2030 " في عام 2016، والتي قام بإعدادها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتولى رئاستها الأمير محمد بن سلمان، وتتضمن هذه الرؤية العديد من الخطط الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وتتطلع إلى إنجازات تتشكل من ثلاث تقسيمات وهم الاقتصاد المزدهر، والمجتمع المتقدم، والوطن الطموح، ومن المفترض أن تنتهي برامج هذه الرؤية في عام 2030.

تطوير استراتيجية الاستثمار بالمملكة

عمل ولي العهد على تطوير صندوق الاستثمارات العامة، وذلك عن طريق تطوير استراتيجية الاستثمار بالمملكة من أجل الحصول على المشاريع بعوائد متوسطة وأن لا تحتاج لمخاطرة كبيرة، ويتولى الأمير منصب رئيس مجلس الإدارة الجديد لصندوق الاستثمارات الذي يعمل على تحقيق أرباح مالية كبيرة للملكة، وقام بعقد مذكرة مع مجموعة "سوفت بانك" اليابانية لإنشاء صندوق استثماري جديد يهدف إلى تعزيز استثمارات القطاع التقني في العالم.

الانفتاح على العالم

وقد جاء منح التراخيص لفتح دور للسينما في السعودية بعد أربعين سنة من المنع، إضافة إلى قرار إنشاء الهيئة العامة للترفيه في السعودية يصب في إطار حملة الانفتاح المجتمعي التي يقودها محمد بن سلمان، وقد بدأت الهيئة بإقامة حفلات غنائية وترفيهية في السعودية بشكل مستمر منذ تأسيسها.

حملة مكافحة الفساد

كما أطلق ولى العهد حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد لعشرات الأمراء وكبار مسؤولى ورجال أعمال المملكة الذين كانوا فى صلب حملة مكافحة الفساد، وتم الإفراج عن عدد من المشتبه بهم بينهم الأمير الملياردير الوليد بن طلال بعد التوصل إلى "تسوية" مالية مع السلطات، وانتهاء التحقيقات.

حملة دبلوماسية واسعة لتعزيز العلاقات

في مارس 2018، وبعد زيارتين إلى مصر وبريطانيا حيث تناول الغداء مع الملكة إليزابيث الثانية، قام ولى العهد السعودى بجولة استغرقت أكثر من أسبوعين في الولايات المتحدة قادته إلى البيت الأبيض حيث استقبله الرئيس ترامب فى هيوستون وزار ايضا بوسطن ونيويورك وسياتل ولوس انجليس وسيليكون فإلى، فضلًا عن أنه وقام بعد ذلك بزيارتين إلى فرنسا وإسبانيا.