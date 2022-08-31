"حصاد التوك شو".. مفاجأة حول معدل ختان الإناث وطقس الغد

شهدت مصر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، مصر تؤكد دعمها لوحدة وسلامة وأمن العراق الشقيق، و مفاجأة حول معدل ختان الإناث، فضلا عن طقس الغد.

مصر تؤكد دعمها لوحدة العراق الشقيق

أكدت مصر، استمرارها في متابعة التطورات في العراق الشقيق، مؤكدةً دعمها لمؤسسات الدولة وسلامة وتطلعات مواطنيها العراقيين الأشقاء.

وأهابت مصر كل الأطراف العراقية بالاستمرار في الدفع قدمًا نحو التهدئة ووقف التصعيد، حفاظًا على مصلحة الوطن واستقراره، مع تغليب تلك الاعتبارات على أية خلافات سياسية حالية، مؤكدة دعمها التام لكل خطوة من شأنها خفض حدة التوتر الجاري والبحث عن حلول سياسية تفضي إلى تحقيق الاستقرار، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وأكدت مصر في هذا الصدد دعمها لوحدة وسلامة وأمن العراق الشقيق، والدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة حفاظًا على أمن واستقرار الشعب العراقي.

مفاجأة حول معدل ختان الإناث

قال الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن المسح الصحي أحد المسوح التي على درجة عالية من الأهمية، لأنه يعكس تطورات الوضع السكاني والصحي، ويقيس الإنجازات التي تحققت في هذا المجال.

وتابع "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن المسح الصحي يتم إجراؤه وفقًا للمعاير الدولية التي تحدد طريقة إعداد الاستمارات، وطريقة سحب العينة، مشيرا إلى أن عينة هذا المسح شملت 34 ألف أسرة موزعة على كافة المحافظات، لكي تعكس النتائج على مستوى المحافظات.

ولفت إلى أن المسح بدأ في 2020، وتوقف بعض الوقت بسبب أزمة كورونا، وتم استئناف العمل وجمع النتائج، وبالتالي النتائج تمثل الوضع في 2020/2021.

ولفت إلى أن المسح الصحي يوفر مؤشرات متعددة عن الإنجاب وتنظيم الأسرة وصحة الطفل، وصحة وتمكين المرأة وختان الإناث، وعمالة الأطفال، واتجاه الشباب، مشيرًا إلى أن معدل الإنجاب هو المؤثر الأساسي في الزيادة السكانية، وتخفيض معدل الإنجاب يساهم بصورة مباشرة في خفض الزيادة السكانية.

وأشار إلى أن نسبة ختان الإناث انخفضت لـ14% مقارنة بـ 21% في السابق وهذا معدل جيد للغاية، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لخفض هذه النسبة حال تكثيف الحملات الإعلانية للتوعية بمخاطر الختان.

الفقراء في مصر الأكثر إنجابًا

قال الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن ختان الإناث مجرم قانونًا، ولا يوجد في الطب ما يسمى بعملية الختان، مشيرة إلى أن المجتمع بدأ ينتفض ضد ختان الإناث.

وتابعت "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن الفقراء في مصر الأكثر إنجابًا على عكس المنطق، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت بداية الوعي بمخاطر الإنجاب بكثرة.

وأضافت أن الوعي بمخاطر الزيادة السكانية وكثرة الانجاب، في الصعيد أصبح ينتشر بصورة كبيرة بسبب المبادرات التي يقوم بها الأطباء، وهذا الأمر لمسته من خلال زيارتها المتعددة لبعض القرى.

طقس الغد حار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بحالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، على كافة مدن وأنحاء الجمهورية.

طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- نشاط للرياح أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

-شبورة مائية خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.