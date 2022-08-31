ناسا تجري محاولة ثانية لإطلاق صاروخ إلى القمر يوم السبت

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أرشيفية
أرشيفية

قال مسؤولون بإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) يوم الثلاثاء إنها تسعى إلى إجراء محاولة ثانية يوم السبت المقبل لإطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (إس.إل.إس) إلى القمر، بعد خمسة أيام من مشكلتين فنيتين تسببتا في إلغاء محاولة يوم الاثنين.

ومن المقرر إطلاق الصاروخ الذي يعادل طوله مبنى من 32 طابقا من مركز كنيدي للفضاء في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا، لإرسال كبسولة أوريون في رحلة تجريبية غير مأهولة مدتها ستة أسابيع حول القمر ثم تعود إلى الأرض.

وسيدشن الإطلاق الذي طال انتظاره برنامج أرتميس التابع لناسا لرحلات من القمر إلى المريخ، والذي يخلف مشروع أبولو لرحلات القمر في الستينيات والسبعينيات.

وتهدف الرحلة الأولى نظام (إس.إل.إس) وأوريون، وهي مهمة أطلق عليها اسم أرتميس واحد، إلى وضع المركبة في رحلة تجريبية تختبر قدراتها لأبعد الحدود، قبل أن تعتبر ناسا أن بوسعها الاعتماد عليها بدرجة كافية في نقل رواد الفضاء.

وألغيت محاولة إطلاق أرتميس واحد الأولى يوم الاثنين بعد مشكلة تبريد بأحد محركات المرحلة الرئيسية للصاروخ، مما أدى إلى وقف العد التنازلي وتأجيل المحاولة.

وفي إفادة صحفية يوم الثلاثاء، قال مسؤولو ناسا إنهم يأملون في حل هذه المشكلات في الوقت المناسب لإعادة محاولة الإطلاق يوم السبت.

ناسا الفضاء وكالة الفضا أمريكا

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