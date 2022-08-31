تعرف على قائمة المدربين المرشحين لقيادة الأهلي في الموسم الجديد

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بشكل كبير على رحيل المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش مع نهاية الموسم الكروي الحالي.



ودخل العديد من المدربين خلال الوقت الحالي ضمن قائمة اهتمامات والاسماء المرشحة لقيادة النادي الأهلي في الموسم الكروي الجديد.



وظهر إسم المدرب الكرواتي زوران ماميتش، مدرب نادي العين الإماراتي السابق، ضمن قائمة المرشحين بقوة لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.



كما انتشر اسم البرتغالي كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني والفرنسي باتريس بوميل والثالث تم فرض سياج من السرية في التفاوض معه.



كما دخل وحيد خاليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي السابق بشكل قوي من أجل قيادة المارد الأحمر في الموسم الكروي الجديد.

