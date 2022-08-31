بعد ارتفاعات 4 قروش.. اسعار الدولار بجميع البنوك بداية تعاملات اليوم

افتتحت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري تعاملات اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022 على استقرار، بعدما شهدت ارتفاعات بقيمة 4 قروش خلال تعاملات اليومين الماضيين.

أسعار الدولار بالبنوك اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022:

وجاءت اسعار الدولار في البنوك بداية تعاملات اليوم الاربعاء كالاتي:

سعر الدولار في البنك المركزي: سجل سعر الدولار نحو19.16 جنيه للشراء و19.25 جنيه للبيع بالبنك المركزي.

البنك الأهلي المصري: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.20جنيه للشراء، و19.26 جنيه.

بنك القاهرة: 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.19 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.14 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

الدولار يلامس اعلي مستوياته عالميا في 20 عاما:

كان الدولار لامس أعلى مستوى في 20 عاما، مدعوما بتعليقات متشددة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، لكنه تراجع مع تلقي اليورو لدعم من توقعات متنامية بزيادات للفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، 109.48 في التعاملات المبكرة وهو مستوى لم يشهده منذ سبتمبر ايلول 2002، قبل أن يتراجع 0.348 بالمئة إلى 108.8 في أواخر جلسة التداول.

وارتفع اليورو 0.29 بالمئة لكنه ظل دون مستوى التعادل مع العملة الأمريكية عند 0.9993 دولار.

وصعدت العملة الخضراء 0.78 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 138.76 ين.

وهبط الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى في عامين ونصف العام عند 1.1649 دولار في تعاملات ضعيفة وسط عطلة عامة في المملكة المتحدة قبل أن يقلص خسائره في أواخر التداولات إلى 0.23 بالمئة عند 1.1703 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين قليلا ليجري تداولها فوق مستوى 20 ألف دولار.