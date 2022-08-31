اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022.. عيار 21 يقفز إلى 1100 جنيه

سجلت اسعار الذهب في مصر ارتفاعات قوية مع بداية تعاملات اليوم الاربعاء على الرغم من اتخفاضها عالميا، إلا ان ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه دعم من صعود الذهب في السوق المحلي ليصل إلى مستويات قياسية.

وتعرضت اسعار الذهب في تعاملات الامس إلى تذبذبات سعرية بين الصعود والانخفاضات، ثم عادت للارتفاع في التعاملات المسائية بقيمة تراوحت بين 5 إلى 10 جنيه للجرام الواحد، بينما تشهد سعر الاوقية عالميا تراجعت 0.12% إلى مستويات 1722 دولار للاوقية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء:

سجلت اسعار بيع وشراء الذهب في مصر استقرار حيث جاءت كالأتي اليوم الثلاثاء 3 اغسطس 2022:

سعر عيار الذهب 24 في مصر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022:

سجل سعر جرام عيار الذهب 24 في مصر 1258 جنيه للبيع، و1245 جنيه للشراء.

سعر عيار الذهب 22 في مصر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022:

سجل سعر جرام عيار الذهب 22 في مصر 1153 جنيه للبيع، و1142 جنيه للشراء.

سعر عيار الذهب 21 في مصر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر 1100 جنيه للبيع و1090 جنيه للشراء.

سعر عيار الذهب 18 في مصر اليوم الاربعاء 31 اغسطس اغسطس 2022:

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر 942 جنيه للبيع و 934 جنيه للشراء.

سعر عيار الذهب 14 في مصر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022 :

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر 733 جنيه للبيع، و726 جنيه للشراء.

سعر عيار الذهب 12 في مصر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022 :

سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر 628 جنيه للبيع، و622 جنيه للشراء.

سعر عيارالذهب 9 في مصر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022:

سعر جرام الذهب عيار 9 في مصر 471 جنيه للبيع، و467 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022 :

سعر الجنيه الذهب في مصر 8800 جنيه للبيع، و8720 جنيه للشراء.

أسعار الذهب تتراجع في الاسواق العالمية:

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بينما يتأهب المستثمرون لفترة من أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1725.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1915 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى في شهر عند 1719.56 دولار يوم الاثنين.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8 بالمئة لتسجل عند التسوية 1736.30 دولار للأوقية.

وقال ديفيد ميجر مدير تداولات المعادن في هاي ريدج فيوتشرز "هناك ضغط متواصل على الذهب من تعليقات (رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم) باول الأسبوع الماضي التي زادت التوقعات لمزيد من التشديد للسياسة النقدية. ولأن الذهب أصل لا يدر عائدا فإنه سيواجه المزيد من المنافسة."

وفي مؤتمر للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج، أظهر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي موقفا متشددا وتعهدا بببذل كافة الجهود الممكنة لترويض تضخم مرتفع حتى لو تأثر النمو سلبا.

ويتوقع معظم المتعاملين الآن زيادة قدرها 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر أيلول.

لكن ميجر قال إن الذهب قد يشهد بعض التدفقات للاستثمار الآمن في مرحلة ما إذا بدأ الاقتصاد يتباطأ.

واستقر مؤشر الدولار بعد أن ارتفع 0.3 بالمئة في وقت سابق. ومن شأن قوة العملة الخضراء أن تجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 18.45 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 1.8 بالمئة إلى 847.24 دولار. وهبط البلاديوم 2.9 بالمئة إلى 2083.50 دولار.