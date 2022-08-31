سعر طن الحديد في مصر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022

واصلت اسعار الحديد في مصر خلال تعاملات اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022، استقرارها لاسعار تسليك ارض المصنع،ليتراوح سعر الطن بين 17 ألف جنيه ويصل إلى 17900 جنيه، بينما شهدت ارتفاعات بالنسبة لاسعار المستهلكين وسط توقعات بزيادة الاسعار خلال الشهور المقبلة مع ارتفاع تكاليف الانتاج على المصنعون.

زيادة 25% في اسعار طن الحديد بمصر:

وكشف تقرير صادر عن وزارة الاسكان، ارتفاع أسعار الحديد خلال شهر أغسطس الجاري بمقدار 25.2% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2021، حيث سجل سعر طن الحديد في شهر أغسطس الجاري 18150 جنيها للطن، في الوقت الذي سجل فيه خلال الشهر ذاته من 2021 نحو 14500 جنيه، كما ارتفع سعر طن الحديد خلال شهر أغسطس الجاري مقارنة بشهر يوليو الماضي بمقدار 2.3% بعدما سجل سعر الطن خلال الشهر الماضي 17750 جنيها.

أسعار طن الحديد في مصر اليوم :

وجاءت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022

سعر طن حديد بشاى اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022

وصل سعر طن حديد بشاي في مصر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022 إلى 17900 جنيه تسليم أرض المصنع، وهو اعلي الاسعار بالسوق.

سعر طن حديد عز اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022

وصل سعر طن حديد عز اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022 إلى 17670 جنيه.

سعر طن السويس للصلب اليوم الاربعاء 31 اغسطس ٢٠٢٢:

وصل سعر طن حديد السويس للصلب إلى 17570 جنيه للطن.

سعر طن حديد المصريين اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022:

وصل سعر طن حديد المصريين إلى 17570 جنيه للطن.

سعر طن حديد المراكبي اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022

وصل سعر طن حديد المراكبي إلى 17550 جنيه.

سعر طن حديد بشاى للصلب اليوم الاربعاء 31 اغسطس

وصل سعر طن حديد بشاي إلى 17500 جنيه للطن.

سعر طن حديد الجارحى اليوم الاربعاء 31 اغسطس

وصل سعر طن حديد الجارحي إلى 17300 جنيه.

سعر طن عنتر استيل اليوم الاربعاء 31 اغسطس

وصل سعر طن عنتر استيل إلى 17000 جنيه.

وتلك الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة 14%، ولكن تختلف من منطقة لأخرى حيث يضيف عليها التجار هامش أرباحهم ومصاريف النقل.