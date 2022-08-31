اسعار الخضروات والفاكهة تواصل استقرارها بسوق العبور اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022

سجل اسعار الخضروات والفاكهة في مصر، اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022 استقرار، مع ضخ وزارتي الزراعة والتموين كميات اضافية منها بالاسواق، للسيطرة على ارتفاع الاسعار، وسط التوسع في تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدة محصايل.

مصر في طريقها لتحقيق الامن الغذائي:



و قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الأمن الغذائي أصبح سلاحا يستخدم من جانب بعض الدول تجاه الدول الأخرى، مشيرا إلى أن مصر تتبع استراتيجية الأمن الغذائي النسبي وليس سياسة الاكتفاء الذاتي فقط.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة وزير الزارعة السيد القصير، بمقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، تحت عنوان "مستقبل الزراعة في الجمهورية الجديدة"، بحضور النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام المهندس أشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، وممثل الأغلبية بمجلس الشيوخ، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والنائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، وأعضاء لجنة الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من ممثلي وقيادات الحزب بمحافظات الجمهورية.

وشرح وزير الزراعة مفهوم الأمن الغذائي النسبي وهو الذي يتحقق من خلال تبادل تجارى حقيقي على أرض الواقع، أما استراتيجية الاكتفاء الذاتي تلغى التجارة الخارجية ومن ثم يترتب عليها فقدان مميزات نسبية.

وتابع القصير أن مفهوم الأمن الغذائي النسبي هو المتبع فى كل دول العالم خلال الفترة الأخيرة حتى تستفيد هذه الدول من كل المميزات ومنها مصر التى تعتمد على مفهوم الأمن الغذائي النسبي وهو ما يتم من خلال تلبية كل الاحتياجات الخاصة بالشعب من مصادر متعددة بشرط الاستفادة من كل المميزات النسبية من خلال التجارة الخارجية.

وأوضح وزير الزراعة أن الواقع أثبت أن الأموال لوحدها ليست قادرة على تحقيق الأمن الغذائي بدليل التحديات التي واجهت العالم خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها التغيرات المناخية، وما ترتب عليها من سلبيات وتداعيات على النظم الزراعية مثل التصحر والحرائق والسيول الموجودة فى العالم، علاوة على جائحة كورنا التي أثرت على سلاسل التوريد وتقييد كثير من الدول في حركة التصدير وأيضا التحدي الثالث الخاص بالحرب الروسية الأوكرانية.

ونوه وزير الزراعة إلى أن مثل هذه التحديات آثرت بشكل كبير على الأمن الغذائي بجانب التحديات الموجودة من محدودية المياه ومحدودية الأرض الزراعية، موضحا أن نصيب الفرد الآن 2 قيراط بعد أن كان فدان فى الماضي، وهو ما تم التغلب عليها بجهود مشروع التوسع الأفقي والرأسي.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور:

‏‎استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 2.75 إلى 4.5 جنيه.

كما استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.

استقر سعر البصل ليتراوح بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح بين 15 إلى 25 جنيها.

واستقر سعر الباذنجان البلدي ليتراوح من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 2 إلى 3.75 جنيه.

وتراوح سعر الفلفل الحامي من 2 إلى 3.75 جنيه.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه.

وسجلت أسعار البامية ما يتراوح بين 15 إلى 20 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.

واستقر سعر التفاح المصري ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

واستقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

وسجلت أسعار الجوافة ما يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

استقر سعر الرمان بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار المانجو البلدي لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

اسعار الخضروات والفاكهة سوق 6 أكتوبر:

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 جنيه إلى 7.50 جنيه للكيلو، كما سجل سعر كيلو البطاطس ما بين 4 جنيه و7.50 جنيه، وبلغ سعر البصل نحو 1 جنيه إلى 4 جنيه، واستقر سعر الكوسة ليتراوح بين 4 جنيه إلى 8 جنيه، والخيار ما بين 3 إلى 6.50 جنيه، والبامية ما بين 15 إلى 22 جنيه للكيلو.

وسجل سعر المانجو تيمور نحو 12 إلى 16 جنيه للكيلو للمستهلك، وبلغ سعر المانجو العويس للمستهلك في سوق السادس من أكتوبر ما بين 17 إلى 27 جنيه للكيلو، واستقر سعر الدين البرشومي ليتراوح بين 9 إلى 14 جنيه، والعنب الاحمر ليتراوح بين 6 إلى 8 جنيه، وسجل سعر الموز البلدي متوسط مابين 12 إلى 17 جنيه للكيلو.