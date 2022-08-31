البورصة تستهل تعاملات اليوم على ارتفاعات جماعية لمؤشراتها والرئيسي يصعد 0.11%

افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على ارتفاعات جماعية لمؤشراتها؛ موصلة مكاسبها بعدما انهت تعاملات الامس على ارباح بنحو 1.3 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق في بداية التعاملات بنسبة 0.11% وصلا إلى مستويات 10143.36 نقطة، وارتفع المؤشر السبعيني ايجي أكس 70 بنسبة 0.25% إلى مستويات 2222.21 نقطة، كما زاد مؤشر " ايجي أكس 100" الاوسع نطاقا بنسبة 0.26% ليصل إلى مستويات 3182.76 نقطة.

توقعات جلسة اليوم:

وقالت بحوث شركة مباشر إنها تنصح خلال جلسة اليوم باستمرار عمليات جني الارباح حتي يتجاوز المؤشر مستوي المقاومة 10300، مما يؤهلة لمزيد من الارتفاعات بينما إذا هبط لمستويات 10087 و10005 يتطلب وقف الخسارة.