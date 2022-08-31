عاجل..تجديد تعيين المستشار محمد عبد الوهاب رئيسا تنفيذا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أصدر قرار بتجديد تعيين المستشار محمد عبد الوهاب رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام.

ونص قرار مجلس الورزاء على تجديد تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 24/8/2022.

وكان المستشار محمد عبد الوهاب تم تعيينة في منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار منذ أغسطس 2017.

من هو المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار:

وسبق أن عمِل" عبد الوهاب" مستشارًا قانونيًا لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي منذ عام 2015. وشارك في تعديل عددٍ من التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر، في مقدمتها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، فضلًا عن مراجعة العديد من الاتفاقيات الدولية، وتطوير منظومة تأسيس وتعديل الشركات بمركز خدمات المستثمرين. ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

وقد وعمِل مستشارًا بقطاع التعاون الدولي في وزارة العدل لمدة 9 سنوات. كما أن المستشار محمد عبد الوهاب مُحكَّم قانوني بقوائم المحكمين بوزارة العدل بموجب قرار وزير العدل رقم 5070 لسنة 2017، وحاصل على ماجستير في القانون الدولي ودبلومة في إدارة العدالة من هولندا. ومَثَل مصر في لجنة "اليونسترال" التابعة للأمم المتحدة.

ويشغل المستشار محمد أحمد عبد الوهاب بجانب منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار عضو ايضا في مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية وعضو مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.