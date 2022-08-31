تفاصيل خروج مولود كندة علوش الثاني من "الحضانة"

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كندة علوش
كندة علوش

تصدرت الفنانة كندة علوش زوجة النجم المصري عمرو يوسف اليوم الأربعاء الموافق الـ31 من أغسطس 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد خروج مولودها الثاني الذي رزقت به منذ 3 أسهر من الحضانة.

مولود كندة علوش الثاني

وكشفت كندة علوش عن استقبالها لمولودها الثاني، على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، من خلال صورة تداولتها بصحبة طفلها، وأفصحت خلالها عن بعض التفاصيل التي عاشتها منذ ولادته.

كندة علوش تكشف تفاصيل إنجابها

وعلقت كندة علوش على صورتها صحبة مولودها قائلةً: " لحمدلله رب العالمين رزقنا ب كريم عمرو يوسف.. كريم وصل الدنيا قبل موعده بتلات شهور تقريبًا في أول الشهر السابع وقعد في الحضانة وقت طويل لأن حجمه كان صغير وكان لازم نتطمن على تنفسه وقلبه وتفاصيل تانية كتير".

تعليق كندة علوش

وأكدت كندة علوش في تعليقها على صورتها صحبة مولودها، مرورهم بفترة صعبة جدا منذ ولادة نجلها الصغير، وإيداعه في الحضانة لحين اكتمال نمو أعضائه، وحتى يصل إلى الحجم الطبيعي الذي يمكنه من العيش بشكل طبيعي.

فترة صعبة على كندة علوش

وأضافت كندة علوش: "كانت فترة صعبة جدًا عليه وعلينا.. بس الحمدلله عدت على خير وكريم شرف بيته من فترة ووضعه الصحي صار أحسن بس لسه محتاج متابعة ورعاية واهتمام، اللي مروا بتجربة مشابهة اكيد بيعرفو الإحساس".

كندة علوش توجه الشكر لهؤلاء

وتابعت: "الحمدلله الف مرة.. الله يحفظ كريم ويخليه والله يخليلكم ولادكم ولا يوجع قلب أم أو أسرة على طفلها شكرًا للأطباء إلى كانو أكتر من أهل وساعدونا نعدي الفترة إلى فاتت بأمان وصحة".

ووجهت كندة علوش الشكر إلى صديقها الأخ الدكتور إسماعيل أبو الفتوح وطبيبة الأطفال التي وصفتها بـ "الرائعة" الدكتورة أميرة ادريس لرعايتها واهتمامها الشديدين كما وجهت الشكر لصديق العائلة الدكتور محمد عمر.

زواج عمرو يوسف وكندة علوش

واحتفل عمرو يوسف والفنانة السورية كندة علوش بزفافهما فى حفل كبير أقيم داخل فدنق كتاراكت "جراند أوتيل" بأسوان، في 20 يناير عام 25017، حيث شهد الحفل حضور نجوم الفن أصدقاء العروسين، وذلك بعد أن أقاما حفل زفاف بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة لعائلتهما فقط دون حضور أحدًا من الأصدقاء الفنانين في وقت سابق.

 

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