"السيسي" يمنح رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

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الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمنح المستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرًا لخدماته الجليلة للدولة.

 

كما أدى المستشار عدلى عبد الفتاح زايد اليمين الدستورية رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقصر الجمهورى بمدينة العلمين الجديدة".

وأصدر الرئيس السيسى قرار جمهورى بتعيين المستشار عدلى عبد الفتاح جاد زايد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل خلفا للمستشار عزت أبو زيد.

- الرئيس السيسي المستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

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